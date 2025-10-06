Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος μετά τη δολοφονία της κόρης του από τον εγγονό του στη Λάρισα

Ο ιερέας ήταν πατέρας της 52χρονης που σκότωσε ο γιος της τον Μάιο στη Λάρισα, με 25 μαχαιριές - Είχε χάσει και την μεγάλη του κόρη πριν τρία χρόνια από εγκεφαλικό σε ηλικία 52 ετών και μεγάλωνε τα εγγόνια του