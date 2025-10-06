Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Αίτημα ενημέρωσης για την εκταφή της κόρης της, Μάρθης κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού
Αίτημα ενημέρωσης για την εκταφή της κόρης της, Μάρθης κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού
Πρόκειται για το τρίτο αίτημα εκταφής που καταθέτει
Αίτημα ενημέρωσης υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η Μαρία Καρυστιανού, απευθυνόμενη στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.
Η κυρία Καρυστιανού ζητά να μάθει την πορεία του αιτήματος που είχε υποβάλει στις 25 Σεπτεμβρίου για την εκταφή της κόρης της Μάρθης, για να διενεργηθούν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευρήματα που να διαφοροποιούν την επίσημη εκδοχή για τα αίτια του θανάτου.
Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και να καταθέτουν διαδοχικά αιτήματα για νέες πραγματογνωμοσύνες και ιατροδικαστικού χαρακτήρα εξετάσεις.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η εισαγγελία της Λάρισας αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.
