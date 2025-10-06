Φοινικούντα: Ήταν φιλήσυχος, δεν είχε δώσει δικαιώματα, λέει ο πρόεδρος της κοινότητας για τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Πριν από περίπου 1,5 μήνα, ο 70χρονος είχε δεχτεί ξανά επίθεση με όπλο στο σπίτι του, είχε ενημερωθεί η Αστυνομία, ανέφερε ο πρόεδρος της κοινότητας Φοινικούντας
Για το διπλό φονικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν εντοπίστηκαν νεκροί ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 60χρονος επιστάτης, μίλησε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Νίκος Τσώνης. Όπως τόνισε, ο ιδιοκτήτης ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος που δεν είχε δώσει δικαιώματα και είχε βοηθήσει την τοπική κοινωνία.
«Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι ανάλογο στο παρελθόν. Χθες στις 8:30 το απόγευμα, ενημερωθήκαμε για πυροβολισμούς στην περιοχή του κάμπινγκ «Άμμος». Ενημερώσαμε την Αστυνομία και πήγαμε εκεί. Έφτασε γρήγορα η Αστυνομία, μπήκαν μέσα και βρήκαν δύο ανθρώπους που ήταν νεκροί. Ήρθαν τα ασθενοφόρα, δεν τους πήραν αμέσως γιατί είπαν πως πρόκειται για δολοφονική πράξη και πρέπει να έρθει ιατροδικαστής. Έφτασε κατά τις 3 η ώρα από την Κόρινθο, τους εξέτασε και τους πήρανε. Ο ένας βρέθηκε μέσα στο γραφείο, ο άλλος έξω από το γραφείο, περίπου στα 20 μέτρα, στην πίσω πλευρά από τον κεντρικό δρόμο του κάμπινγκ, ήταν πεσμένος μπρούμυτα» είπε αρχικά ο κ. Τσώνης.
Για το περιστατικό που είχε σημειωθεί πριν από μερικές εβδομάδες σε βάρος του 70χρονου, είπε: «Πριν από περίπου 1,5 μήνα είχε δεχτεί ξανά επίθεση με όπλο. Δεν ξέρω τι όπλο ήταν, αεροβόλο ή κάτι άλλο. Αυτή την επίθεση την είχε δεχτεί στο σπίτι του, σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ από το κάμπινγκ, είχε τραυματιστεί και το είχε καταγγείλει, η Αστυνομία το γνώριζε. Είχε σοκάρει την κοινωνία το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς ένας άνθρωπος που δεν είχε δείξει κάποια δείγματα, εκκρεμότητες ή οτιδήποτε… Ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος, επιχειρηματίας που είχε βοηθήσει πολύ την κοινωνία της Φοινικούντας. Σίγουρα ήταν ένα σοκ, αλλά επειδή δεν ήταν θανατηφόρο, δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο τώρα».
Για τη σχέση που είχε ο ίδιος ο κ. Τσώνης με το θύμα, είπε: «Τον ήξερα, ήμασταν γείτονες, συνεργάστηκα μαζί του από το 1989 ως το 1997, έχοντας το εστιατόριο στο κάμπινγκ. Είχαμε μια καλή σχέση. Εκτιμούμε πως το κάμπινγκ έχει τώρα περίπου 80 με 100 άτομα».
«Μια κοπέλα, μια Ελληνογερμανίδα που ήταν έξω από την είσοδο του κάμπινγκ είπε πως άκουσε πυροβολισμούς και είδε ένα μηχανάκι με ένα άτομο να φεύγει μετά από λίγο. Το άλλο θύμα, ήταν εργαζόμενος στο κάμπινγκ 20 χρόνια» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.
