Στα κρατητήρια ζευγάρι στη Χερσόνησο μετά από άγριο καυγά μέσα στο αυτοκίνητο
Η έντονη λογομαχία βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα να υπάρξει σωματική επίθεση και από τις δύο πλευρές
Ένας έντονος καυγάς στην Κρήτη κατέληξε στη σύλληψη ενός ζευγαριού για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ένας 38χρονος και η 40χρονη σύντροφός του βρισκόντουσαν μέσα στο αυτοκίνητό τους σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου.
Η έντονη λογομαχία βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα να υπάρξει σωματική επίθεση και από τις δύο πλευρές. Περαστικοί που έγιναν μάρτυρες του επεισοδίου ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο.
Το ζευγάρι υπέβαλε αμοιβαίες μηνύσεις, με συνέπεια να συλληφθούν και οι δύο και να οδηγηθούν στα κρατητήρια.
