Φωτιά σε τέσσερα ΙΧ στον Άλιμο – Καταστράφηκαν ολοσχερώς τα τρία, σοβαρές ζημιές στο τέταρτο
Η φωτιά ξεκίνησε από αυτοκίνητο εν κινήσει, που ο οδηγός του το εγκατέλειψε, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και στα διπλανά – Στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις

Κώστας Στάμου
Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής για τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα που τυλίχθηκαν στις φλόγες στην περιοχή του Αλίμου.

Λίγο μετά τις 7:30 κάτοικοι της περιοχής είδαν τα τέσσερα οχήματα να έχουν αρπάξει φωτιά και να καίγονται επί της οδού Κορυτσάς και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 Πυροσβέστες οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά από την οποία τα 3 ΙΧ που ήταν σταθμευμένα κάηκαν ολοσχερώς ενώ το τέταρτο που βρισκόταν στη μέση του δρόμου υπέστη σοβαρές, υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει και ο οδηγός του το εγκατέλειψε, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα διπλανά αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε κοντινή απόσταση.

