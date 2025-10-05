Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Φωτιά σε τέσσερα ΙΧ στον Άλιμο – Καταστράφηκαν ολοσχερώς τα τρία, σοβαρές ζημιές στο τέταρτο
Η φωτιά ξεκίνησε από αυτοκίνητο εν κινήσει, που ο οδηγός του το εγκατέλειψε, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και στα διπλανά – Στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις
Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής για τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα που τυλίχθηκαν στις φλόγες στην περιοχή του Αλίμου.
Λίγο μετά τις 7:30 κάτοικοι της περιοχής είδαν τα τέσσερα οχήματα να έχουν αρπάξει φωτιά και να καίγονται επί της οδού Κορυτσάς και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική.
Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 Πυροσβέστες οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά από την οποία τα 3 ΙΧ που ήταν σταθμευμένα κάηκαν ολοσχερώς ενώ το τέταρτο που βρισκόταν στη μέση του δρόμου υπέστη σοβαρές, υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει και ο οδηγός του το εγκατέλειψε, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα διπλανά αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε κοντινή απόσταση.
