Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Προφυλακίστηκαν 5 εκ των κατηγορουμένων, ανάμεσά τους ο αρχηγός
Τι υποστήριξε ο αρχηγός - Κατηγορούμενος που αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι, έπεσε από τα σκαλιά του 1ου ορόφου του κτιρίου 10 και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ - Συνεχίζονται οι απολογίες
Με προφυλακίσεις αλλά και ένα…. απρόοπτο ολοκληρώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα οι απολογίες των πρώτων εννέα κατηγορουμένων για το μεγάλο κύκλωμα που φέρεται να διέπραττε φορολογικές απάτες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών προφυλακιστέοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι πέντε από τους εννέα εμπλεκόμενους που πέρασαν χθες τον ανακριτικό γραφείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι οχτώ κατηγορούμενοι.
Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγήθηκε ο κατηγορούμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος καθώς και ένα φιλικό του πρόσωπο, διαχειριστής εικονικής, κατά την κατηγορία, κατασκευαστικής εταιρίας. Ακόμη προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν και δύο ακόμα κατηγορούμενοι, ο οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις εικονικές εταιρίες.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σωρεία βαρύτατων κατηγοριών όπως είναι εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Μάλιστα, για το αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι κατηγορούμενοι θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία, σε δεύτερο στάδιο, όταν συμπληρωθεί η δικογραφία με σχετικά στοιχεία.
Τώρα κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος ως αρχηγός του κυκλώματος – πρόκειται για έναν 52χρονο πρόεδρο τοπική ομάδα ποδοσφαίρου στη Δυτική Αττική – φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί. Ο 52χρονος φέρεται να δήλωσε ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξε πως ότι δεν έχει καμία σχέση με «εικονικές εταιρίες» και «αχυράνθρωπους».
Ωστόσο, κλήθηκε από τον ανακριτή να δώσει εξηγήσεις για τις τηλεφωνικές του συνομιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Επ΄ αυτού 0 52χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας ακούγεται να μεσολαβεί και να ενδιαφέρεται για εταιρίες, αιτούμενος πάντα τα νόμιμα. «Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιριών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με υποτιθέμενους «αχυρανθρώπους», ως νομίμους εκπροσώπους» φέρεται να ανέφερε επί λέξει στο υπόμνημα του ο κατηγορούμενος. Ακόμη, ο ίδιος δεν αρνήθηκε την σχέση του με τους περισσότερους συγκατηγορούμενούς του λέγοντας όμως πως συνδέεται μαζί τους με φιλικές σχέσεις και είχα νομικές συνεργασίες και δοσοληψίες.
Επιπλέον φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ότι δεν υπάρχει κανένα εύρημα από την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας που να τον ενοχοποιεί, επισημαίνοντας ότι δεν βρέθηκαν χρήματα, ούτε ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί. «Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δια των φορολογικών αρχών της, δεν επιβεβαιώνει με οριστικές καταλογιστικές πράξεις τα όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ» ανέφερε κατά πληροφορίες.
Τις κατηγορίες αρνήθηκε και ένας 36χρονος λογιστής ο οποίος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγυοδοσίας. Ο 36χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει κανέναν συγκατηγορούμενό του, εκτός του 52χρονου φερόμενου ως αρχηγού με τον οποίο όπως είπε είχε επαφές μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού και ο οποίος του ζήτησε να συνεργαστούν καθώς είχε πολλές εταιρίες ο ίδιος καθώς και φίλοι του και συνεργάτες του και έψαχναν λογιστή. Ακόμη, ο 36χρονος ανέφερε ότι οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν από εκείνον ήταν αποθηκευμένες από τον διαχειριστή της εκάστοτε εταιρίας ή από άλλο πρόσωπο που δεν γνωρίζει και αυτός απλά τις υπέβαλλε χωρίς να τις τροποποιήσει.
«Ο δικός μου εντολέας δεν είχε καμία γνώση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα, για απάτη κατά του δημοσίου, διότι δεν είχε και τους κωδικούς Taxisnet, δεν ήταν πελάτες του οι εταιρίες, ουσιαστικά προσφέρθηκε να βοηθήσει για την υποβολή των δηλώσεων» τόνισε ο συνήγορος του, Δημήτρης Ζορμπάς.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη δικογραφία κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που διαχειριζόταν η οργάνωση, ξεπέρασε τις 370-ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27 ευρώ.
Μάλιστα, μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 12.132.695,20 ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.
ΠτώσηΚατά τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών έλαβε χώρα και ένα απρόοπτο. Ένας εκ των εννέα κατηγορουμένων ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι», έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου, του κτιρίου 10 όπου διεξάγονταν οι απολογίες και μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Ακόμα τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
