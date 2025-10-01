Εικονικά τιμολόγια: Εστησαν επιχείρηση ακόμη και στο όνομα ηλικιωμένης που ζει σε γηροκομείο - Πώς η ΕΛΑΣ ξήλωσε τον ιστό με τις 370 εταιρείες
Εικονικά τιμολόγια: Εστησαν επιχείρηση ακόμη και στο όνομα ηλικιωμένης που ζει σε γηροκομείο - Πώς η ΕΛΑΣ ξήλωσε τον ιστό με τις 370 εταιρείες
Τι διαπιστώνει στο πόρισμα της έρευνάς της η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος - Κέρδη εκατομμυρίων ευρώ για κύκλωμα που τα πλοκάμια του είχαν φτάσει και στην Καλαμάτα
Τον βασικό νόμο για την εξιχνίαση οικονομικών εγκλημάτων, το follow the money, ακολούθησαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI στην περίπτωση του κυκλώματος των εικονικών τιμολογίων που εκδόθηκαν από 370 εταιρείες – φαντάσματα με αποκλειστικό αντικείμενο την είσπραξη, παρανόμως, επιστροφών ΦΠΑ και φόρων που δήθεν κατέβαλαν. Οι εταιρείες στήθηκαν με το βοήθεια λογιστών στα ονόματα αχυρανθρώπων: Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ηλικιωμένη, συγγενής του φερόμενου εγκεφάλου του κυκλώματος και προέδρου του Αχαρναϊκού, Αρη Ηλιάδη. Σημαντική λεπτομέρεια: Η συγκεκριμένη γυναίκα ζει σε γηροκομείο...
Η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος ζήτησε άρση του τραπεζικού απορρήτου για τις εταιρείες και τα πρόσωπα που αναφέρονταν στην αρχική πληροφορία που έλαβε, διαπιστώθηκε ότι τα τιμολόγια δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που τα εξέδιδαν και εκείνων που τα λάμβαναν και βρέθηκαν σε ένα πολυπλόκαμο δίκτυο εταιρειών όπου τα βασικά πρόσωπα ήταν τα ίδια. Το ξήλωμα του ιστού των 370 εταιρειών είχε ήδη ξεκινήσει.
Όπως προκύπτει από τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από την αστυνομία, κεντρικά πρόσωπα στην οργάνωση κατηγορούνται ότι ήταν ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού, Αρης Ηλιάδης, αλλά και ο έγκλειστος στις φυλακές Χαλκίδας, Παναγιώτης Νάνος: Παρότι φυλακισμένος διαπιστώθηκε ότι είχε καθημερινή επικοινωνία με τον Ηλιάδη προκειμένου να μην αφήνουν εκκρεμότητες στη δραστηριότητά τους. Στο τετράδιο που διατηρούσε μάλιστα στη φυλακή ο Νάνος έγραφε ότι έπρεπε να πιέσει για λεφτά τον Ηλιάδη.
Το κύκλωμα είχε επιστρατεύσει μια σειρά από αχυρανθρώπους, στα στοιχεία των οποίων ιδρύονταν οι εταιρείες με τη βοήθεια λογιστών που ακολουθούσαν την προβλεπόμενη διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων και παραστατικών. Ενα μεγάλο πλοκάμι της εγκληματικής οργάνωσης δρούσε με έδρα στην Καλαμάτα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που υποβλήθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η αποδεδειγμένη ζημία για τα κρατικά ταμεία ξεπερνά τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οργάνωση αποπειράθηκε να αποσπάσει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια: Μάλιστα, όταν τα μέλη του κυκλώματος φοβήθηκαν ελέγχους «παραιτήθηκαν» από απαίτηση παράνομων επιστροφών άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε βάρος των κατηγορούμενων ως μελών του κυκλώματος, αναφέρεται ο τρόπος δράσης και μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι έστηναν «εικονικές» εταιρείες τις οποίες διαχειρίζονταν στην πραγματικότητα τα αρχηγικά μέλη της. Οι εταιρείες, όπως διαπίστωσε η αστυνομία, δήλωναν ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών είτε Φ.Π.Α. είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματο. Για να το καταφέρουν, στην οργάνωση εντάχθηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα οι κατηγορούμενοι λογιστές- πολλοί με ποινικό παρελθόν, οι οποίοι προέβαιναν αφενός στην ίδρυση «εικονικών» εταιρειών, αφετέρου εξέδιδαν και ανέβαζαν στο «MyDATA» εικονικά τιμολόγια που αντιστοιχούσαν σε πολύ μεγάλο αριθμό ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Οι λογιστές έκαναν στη συνέχεια ψευδείς φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προέκυπτε επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών.
Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κοινά χαρακτηριστικά των «εικονικών» εταιρειών, αναφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία, που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση είναι ότι ιδρύθηκαν μη αυτοπρόσωπα, μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ., με νομική μορφή είτε μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε. με μοναδικό διαχειριστή (οι περισσότερες) είτε Ετερόρρυθμες Εταιρείες με μέλη φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται φορολογικά ως διαχειριστές ή μέλη σε επίσης μεγάλο αριθμό λοιπών ανύπαρκτων εταιρειών. «Οι έδρες αυτών των εταιρειών στις δηλωθείσες διευθύνσεις είναι ανύπαρκτες και πολλές φορές ταυτίζονται μεταξύ τους, ενώ κάθε διαχειριστής φέρεται να διαχειρίζεται εταιρείες που βρίσκονται γεωγραφικά σε όμορες περιοχές της Αττικής. Επίσης, οι εν λόγω εταιρείες δεν δηλώνουν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούν εργαζόμενους, δεν έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε πλείστες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονται σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο, ενώ έχουν δηλωθείσα δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών, συμβουλών, ανεύρεση πελατών, διαφημίσεων κ.α., η οποία σε αντίθεση με τη διακίνηση εμπορευμάτων, είναι δυσχερέστερα ανιχνεύσιμη, καθότι δεν παράγει απτά τεκμήρια, ούτε απαιτεί την τήρηση βιβλίων αποθήκης ή λοιπών παραστατικών διακίνησης. Ο μοναδικός σκοπός ύπαρξης, ωστόσο, όλων των «εικονικών» εταιρειών που διαχειρίζεται η εγκληματική οργάνωση, είναι να χρησιμοποιούνται για να εμφανίζονται «εικονικές» εμπορικές συναλλαγές, ήτοι «εικονικά» τιμολόγια πώλησης και παροχής υπηρεσιών μεγάλης αξίας μεταξύ τους», αναφέρει πηγή με άριστη γνώση της υπόθεσης.
Οι λήπτες εικονικών τιμολογίων
Το κύκλωμα, στο οποίο εμπλέκονται πάνω από 70 άτομα, που αντιμετωπίζουν διαφορετικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας αφενός τα μέλη του καρπωνόταν την επιστροφή των τεράστιων ποσών από τον ΦΠΑ βάσει των εικονικών συναλλαγών και των αντίστοιχων τιμολογίων που εξέδιδαν, αφετέρου, άλλοι επιχειρηματίες, εμφανίζονταν ως λήπτες εικονικών τιμολογίων για να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα στις επιχειρήσεις τους και έτσι να έχουν μεγαλύτερες επιστροφές φόρου.
Σ’ αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και τα πέντε τιμολόγια προς την εταιρεία BarkingWell του Νίκου Κοκλώνη ύψους 1.533.534,80 ευρώ και τα 4 τιμολόγια προς εταιρεία του προέδρου της ΠΑΕ Κηφισιά Χρίστου Πρίτσα, ύψους 164.983,50 ευρώ. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις τα τιμολόγια εκδόθηκαν από εταιρεία ιδιοκτησίας του κατηγούμενου Ιωάννη Μέγα, στην οποία όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πραγματικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής ήταν ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Αρης Ηλιάδης.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ο Αρης Ηλιάδης φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον Νίκο Κοκλώνη προκειμένου να τον «εξυπηρετήσει» μέσω γνωστών του- υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, ώστε να κανονίζει για να πιστώνονται οι επιστροφές ποσών από τις εικονικές εταιρείες και τα τιμολόγιά τους. Πάντως, ο ίδιος ο παρουσιαστής ήδη από χθες με δήλωσή του έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή, ενώ επανήλθε με νέα δήλωση το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέροντας ότι «το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα οτιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.
Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου».
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν τα περί μεσολάβησης του παρουσιαστή προς υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, όμως, η αστυνομία έχει καταγράψει συναντήσεις του με τον Ηλιάδη τόσο στα γραφεία του κ.Κοκλώνη στην Κάντζα, όσο και στο σπίτι του Ηλιάδη στο Μενίδι.
Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κοινά χαρακτηριστικά των «εικονικών» εταιρειών, αναφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία, που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση είναι ότι ιδρύθηκαν μη αυτοπρόσωπα, μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ., με νομική μορφή είτε μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε. με μοναδικό διαχειριστή (οι περισσότερες) είτε Ετερόρρυθμες Εταιρείες με μέλη φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται φορολογικά ως διαχειριστές ή μέλη σε επίσης μεγάλο αριθμό λοιπών ανύπαρκτων εταιρειών. «Οι έδρες αυτών των εταιρειών στις δηλωθείσες διευθύνσεις είναι ανύπαρκτες και πολλές φορές ταυτίζονται μεταξύ τους, ενώ κάθε διαχειριστής φέρεται να διαχειρίζεται εταιρείες που βρίσκονται γεωγραφικά σε όμορες περιοχές της Αττικής. Επίσης, οι εν λόγω εταιρείες δεν δηλώνουν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούν εργαζόμενους, δεν έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε πλείστες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονται σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο, ενώ έχουν δηλωθείσα δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών, συμβουλών, ανεύρεση πελατών, διαφημίσεων κ.α., η οποία σε αντίθεση με τη διακίνηση εμπορευμάτων, είναι δυσχερέστερα ανιχνεύσιμη, καθότι δεν παράγει απτά τεκμήρια, ούτε απαιτεί την τήρηση βιβλίων αποθήκης ή λοιπών παραστατικών διακίνησης. Ο μοναδικός σκοπός ύπαρξης, ωστόσο, όλων των «εικονικών» εταιρειών που διαχειρίζεται η εγκληματική οργάνωση, είναι να χρησιμοποιούνται για να εμφανίζονται «εικονικές» εμπορικές συναλλαγές, ήτοι «εικονικά» τιμολόγια πώλησης και παροχής υπηρεσιών μεγάλης αξίας μεταξύ τους», αναφέρει πηγή με άριστη γνώση της υπόθεσης.
Το κύκλωμα, στο οποίο εμπλέκονται πάνω από 70 άτομα, που αντιμετωπίζουν διαφορετικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας αφενός τα μέλη του καρπωνόταν την επιστροφή των τεράστιων ποσών από τον ΦΠΑ βάσει των εικονικών συναλλαγών και των αντίστοιχων τιμολογίων που εξέδιδαν, αφετέρου, άλλοι επιχειρηματίες, εμφανίζονταν ως λήπτες εικονικών τιμολογίων για να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα στις επιχειρήσεις τους και έτσι να έχουν μεγαλύτερες επιστροφές φόρου.
Σ’ αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και τα πέντε τιμολόγια προς την εταιρεία BarkingWell του Νίκου Κοκλώνη ύψους 1.533.534,80 ευρώ και τα 4 τιμολόγια προς εταιρεία του προέδρου της ΠΑΕ Κηφισιά Χρίστου Πρίτσα, ύψους 164.983,50 ευρώ. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις τα τιμολόγια εκδόθηκαν από εταιρεία ιδιοκτησίας του κατηγούμενου Ιωάννη Μέγα, στην οποία όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πραγματικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής ήταν ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Αρης Ηλιάδης.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ο Αρης Ηλιάδης φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον Νίκο Κοκλώνη προκειμένου να τον «εξυπηρετήσει» μέσω γνωστών του- υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, ώστε να κανονίζει για να πιστώνονται οι επιστροφές ποσών από τις εικονικές εταιρείες και τα τιμολόγιά τους. Πάντως, ο ίδιος ο παρουσιαστής ήδη από χθες με δήλωσή του έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή, ενώ επανήλθε με νέα δήλωση το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέροντας ότι «το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα οτιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος.
Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου».
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν τα περί μεσολάβησης του παρουσιαστή προς υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, όμως, η αστυνομία έχει καταγράψει συναντήσεις του με τον Ηλιάδη τόσο στα γραφεία του κ.Κοκλώνη στην Κάντζα, όσο και στο σπίτι του Ηλιάδη στο Μενίδι.
Σημειώνεται ότι η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε από ανώνυμη καταγγελία για απάτη σε βάρος του δημοσίου, που αναφερόταν όμως, σε συγκεκριμένα ονόματα. Το γαϊτανάκι ξεδιπλώθηκε και έτσι η αστυνομία προχώρησε προχθές σε συλλήψεις και έρευνες στα σπίτια των κατηγορούμενων. Συνολικά έγιναν 17 συλλήψεις – ο βασικός κατηγορούμενος Παναγιώτης Νάνος είναι ήδη στη φυλακή, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο από τον βασικό κύκλο των εμπλεκόμενων δεν έχει εντοπιστεί.
Στις έρευνες στα σπίτια βρέθηκαν πάνω από 400.000 ευρώ σε μετρητά, λίρες, σφραγίδες εταιρειών- φαντασμάτων και άλλα πειστήρια.
Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για:
- Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση,
- Άμεση συνέργεια στην απάτη,
- Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων,
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
- Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ,
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
- Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ,
-Ξέπλυμα χρήματος και
- Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων
Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώ οι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι θα κληθούν για εξηγήσεις και η δικαιοσύνη θα κρίνει για την αντιμετώπισή τους.
