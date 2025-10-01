Εικονικά τιμολόγια: Εστησαν επιχείρηση ακόμη και στο όνομα ηλικιωμένης που ζει σε γηροκομείο - Πώς η ΕΛΑΣ ξήλωσε τον ιστό με τις 370 εταιρείες

Σημειώνεται ότι η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε από ανώνυμη καταγγελία για απάτη σε βάρος του δημοσίου, που αναφερόταν όμως, σε συγκεκριμένα ονόματα. Το γαϊτανάκι ξεδιπλώθηκε και έτσι η αστυνομία προχώρησε προχθές σε συλλήψεις και έρευνες στα σπίτια των κατηγορούμενων. Συνολικά έγιναν 17 συλλήψεις – ο βασικός κατηγορούμενος Παναγιώτης Νάνος είναι ήδη στη φυλακή, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο από τον βασικό κύκλο των εμπλεκόμενων δεν έχει εντοπιστεί.Στις έρευνες στα σπίτια βρέθηκαν πάνω από 400.000 ευρώ σε μετρητά, λίρες, σφραγίδες εταιρειών- φαντασμάτων και άλλα πειστήρια.- Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση,- Άμεση συνέργεια στην απάτη,- Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων,- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,- Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ,- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,- Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ,-Ξέπλυμα χρήματος και- Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίωνΟι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώ οι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι θα κληθούν για εξηγήσεις και η δικαιοσύνη θα κρίνει για την αντιμετώπισή τους.