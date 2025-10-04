Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Η μεγάλη γιορτή του topetmou.gr στο Άλσος Κηφισιάς

Την εκδήλωση στήριξε με την παρουσία του ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς

Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσε και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος έκανε λόγο για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, τονίζοντας παράλληλα πως πρέπει να δίνουμε καθημερινά τη φροντίδα μας στα ζώα.Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, είπε μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος Κηφισιάς είναι ένας δήμος που στηρίζει έμπρακτα τη φιλοζωία.Στον χώρο υπήρχε επίσηςΌσοι πήγαν με τον σκύλο τους, είχαν ευκαιρία να αποκτήσουν το αποτύπωμά του σε χαρτί, μέσα από το paw printing. Η μικρή του πατούσα αντικατοπτρίζει το στίγμα του, που για κάθε έναν από εμάς είναι μοναδικό και το κρατάμε στην καρδιά μας για πάντα!Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες επέλεξαν το αγαπημένο τους ζωάκι, από γάτες και σκύλους, μέχρι λιοντάρια και ελέφαντες, αλλά και πλάσματα της φαντασίας τους, και τα αποτύπωσαν μέσω face painting στο πρόσωπό τους.Σε όλα τα μέρη της εκδήλωσης υπήρχαν αναμνηστικά δώρα και εκπλήξεις, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τα κατοικίδιά τους: Λιχουδιές, παιχνίδια και πολλά χρήσιμα αξεσουάρ.Η εκδήλωση έγινε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.