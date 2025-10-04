Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Η μεγάλη γιορτή του topetmou.gr στο Άλσος Κηφισιάς
Από τις 11 έως και τις 3 το μεσημέρι, ο κόσμος πλημμύρισε το Άλσος Κηφισιάς, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη σε μικρούς, μεγάλους αλλά και τετράποδους - Αδέσποτα ζωάκια βρήκαν το παντοτινό τους σπίτι
Σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, οι μικροί τετράποδοι φίλοι μας είχαν τη δική τους… γιορτή!
Το topetmou.gr μαζί με το Γραφείο Αστικής Πανίδας του Δήμου Κηφισιάς και την Περιφέρεια Αττικής γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων στο Άλσος Κηφισιάς, σε μια εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους, που αγαπούν τα ζώα.
Το Άλσος άνοιξε όμως τις πόρτες του και σε πολλά αδέσποτα ζωάκια, για ν' αναζητήσουν το παντοτινό τους σπίτι, σε μια γιορτή με εκπλήξεις για όλους, που είχε σκοπό να μας φέρει πιο κοντά στον κόσμο των ζώων μέσα από διάφορες όμορφες δράσεις και πολλές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.
Από τις 11 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι, οι μικροί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ένα αξέχαστο Σάββατο. Μέσα από εργαστήρια, είχαν τη δυνατότητα να φτιάξουν κατασκευές με θέμα τα ζώα, να λάβουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια και να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους.
Από τα συνολικά δέκα αδέσποτα σκυλάκια, υιοθετήθηκαν τα πέντε και από τις δύο γάτες, η μία βρήκε το παντοτινό της σπίτι.
Στο Άλσος Κηφισιάς βρέθηκε και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων πως η ημέρα αυτή πρέπει να στείλει ένα μήνυμα: «αγάπη, φροντίδα κάθε ημέρα του χρόνου με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας κι όλο αυτό να το μεταδώσουμε και στα παιδιά μας».
Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσε και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος έκανε λόγο για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, τονίζοντας παράλληλα πως πρέπει να δίνουμε καθημερινά τη φροντίδα μας στα ζώα.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, είπε μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος Κηφισιάς είναι ένας δήμος που στηρίζει έμπρακτα τη φιλοζωία.
Στον χώρο υπήρχε επίσης photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες από τη μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.
Όσοι πήγαν με τον σκύλο τους, είχαν ευκαιρία να αποκτήσουν το αποτύπωμά του σε χαρτί, μέσα από το paw printing. Η μικρή του πατούσα αντικατοπτρίζει το στίγμα του, που για κάθε έναν από εμάς είναι μοναδικό και το κρατάμε στην καρδιά μας για πάντα!
Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες επέλεξαν το αγαπημένο τους ζωάκι, από γάτες και σκύλους, μέχρι λιοντάρια και ελέφαντες, αλλά και πλάσματα της φαντασίας τους, και τα αποτύπωσαν μέσω face painting στο πρόσωπό τους.
Σε όλα τα μέρη της εκδήλωσης υπήρχαν αναμνηστικά δώρα και εκπλήξεις, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τα κατοικίδιά τους: Λιχουδιές, παιχνίδια και πολλά χρήσιμα αξεσουάρ.
Η εκδήλωση έγινε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.
