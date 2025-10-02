Οικογένεια Ρούτσι: Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για την εκταφή, δεν κάνουμε πίσω, θέλουμε τοξικολογικές

Εγώ παραμένω στο πλευρό της οικογένειας με αγωνία. Η απεργία πείνας είναι ένα ιερό δικαίωμα, το οποίο δεν μπορεί να επηρεάσει κανένας άνθρωπος, γιατί είναι μία πολύ εσωτερική απόφαση του ανθρώπου να την πάρει, και η στοχοποίηση του απεργού πείνας και όποιου τον συνδράμει είναι μία επιχείρηση κουκουλώματος, συγκάλυψης, μπαζώματος, απ' αυτές που η κυβέρνηση, δυστυχώς, δρομολογεί όλον αυτόν τον καιρό κατά της αλήθειας για το έγκλημα των Τεμπών»