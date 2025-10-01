Θα μας σκότωναν, η μάνα μου είναι με σπασμένο ισχίο, λέει ενοικιαστής για την επίθεση στην Άνοιξη
Πίσω από την επίθεση κρύβεται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κατοικεί η οικογένεια ο οποίος φαίνεται πως είχε διαμάχη με τους ενοικιαστές για τα ενοίκια - Συνελήφθη ένας 31χρονος

Άγρια επίθεση κατά οικογένειας έλαβε χώρα στην Άνοιξη, όπου δύο άτομα εισέβαλαν σε σπίτι «οπλισμένοι» με ρόπαλα και μαχαίρια. Αιτία φαίνεται πως ήταν τα χρωστούμενα ενοίκια, ενώ μία ηλικιωμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. «Θα μας σκότωναν», λέει ο γιος της οικογένειας.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ο 86χρονος πατέρας της οικογένειας, ενώ η 74χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κάταγμα. Παράλληλα, επίθεση δέχτηκε ο 44χρονος γιος τους ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από μαχαίρι, ενώ τον χτύπησαν και στα πόδια με ρόπαλο. Παρούσα στην επίθεση ήταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του η οποία δεν τραυματίστηκε.

«Εμείς τα έχουμε καταθέσει όλα, τα έχουν πάρει οι αστυνομικοί όλα. Αυτή τη στιγμή η μάνα μου είναι με σπασμένο ισχίο στο νοσοκομείο», είπε στο MEGA θύμα της επίθεσης. Υποστηρίζει πως χτύπησαν τη μητέρα του: «την τράβηξε και την έσυρε στα σκαλοπάτια». «Θα μας σκότωναν, έτοιμοι ήταν, με μαχαίρι ο ένας», ανέφερε.


Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, πίσω από την επίθεση κρύβεται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κατοικεί η οικογένεια ο οποίος φαίνεται πως είχε διαμάχη με τους ενοικιαστές για τα ενοίκια και εισέβαλε στο διαμέρισμα μαζί με τον γιο του. 

Από ομάδα ΔΙΑΣ συνελήφθη ο 31χρονος γιος και κατηγορείται για σωματικές βλάβες ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

