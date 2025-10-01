Θα μας σκότωναν, η μάνα μου είναι με σπασμένο ισχίο, λέει ενοικιαστής για την επίθεση στην Άνοιξη

Πίσω από την επίθεση κρύβεται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κατοικεί η οικογένεια ο οποίος φαίνεται πως είχε διαμάχη με τους ενοικιαστές για τα ενοίκια - Συνελήφθη ένας 31χρονος