Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Ο διεθνώς καταξιωμένος σεφ και περιζήτητος δημιουργός εστιατορίων αποκρυπτογραφεί το πώς μια εμπειρία μένει στη μνήμη, αλλά και το πώς η ελληνική κουζίνα συγκινεί τα πλήθη σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Με δεκάδες projects σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική ο Αθηναγόρας Κωστάκος δημιουργεί case-studies τα οποία στηρίζονται στην απλότητα, την αυθεντικότητα, τις ελληνικές πρώτες ύλες και τα μαθήματα που πήρε από τον πατέρα του, ιδιοκτήτη ταβέρνας στην Πελοπόννησο.

Η απόφαση του να μεταναστεύσει ως έφηβος στο Παρίσι, η σημασία του να επιλέγεις τους σωστούς συνεργάτες, η αξία του «ναι» και του «όχι», τα μαθήματα που προσφέρει η αποτυχία, αλλά και το πραγματικό νόημα της ζωής είναι μερικά από τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα μιας γεμάτης ζωής που εμπνέει την γαστρονομική κοινότητα εντός και εκτός Ελλάδας.

