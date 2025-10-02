ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά
Ό,τι έχει νόημα στη ζωή
Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά
Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Ο διεθνώς καταξιωμένος σεφ και περιζήτητος δημιουργός εστιατορίων αποκρυπτογραφεί το πώς μια εμπειρία μένει στη μνήμη, αλλά και το πώς η ελληνική κουζίνα συγκινεί τα πλήθη σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Ο διεθνώς καταξιωμένος σεφ και περιζήτητος δημιουργός εστιατορίων αποκρυπτογραφεί το πώς μια εμπειρία μένει στη μνήμη, αλλά και το πώς η ελληνική κουζίνα συγκινεί τα πλήθη σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Με δεκάδες projects σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική ο Αθηναγόρας Κωστάκος δημιουργεί case-studies τα οποία στηρίζονται στην απλότητα, την αυθεντικότητα, τις ελληνικές πρώτες ύλες και τα μαθήματα που πήρε από τον πατέρα του, ιδιοκτήτη ταβέρνας στην Πελοπόννησο.

Η απόφαση του να μεταναστεύσει ως έφηβος στο Παρίσι, η σημασία του να επιλέγεις τους σωστούς συνεργάτες, η αξία του «ναι» και του «όχι», τα μαθήματα που προσφέρει η αποτυχία, αλλά και το πραγματικό νόημα της ζωής είναι μερικά από τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα μιας γεμάτης ζωής που εμπνέει την γαστρονομική κοινότητα εντός και εκτός Ελλάδας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο

