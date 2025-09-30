Και ιδιοκτήτης ΠΑΕ στο κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - Ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού φερόμενος αρχηγός, δεν έχω σχέση ισχυρίζεται ο Κοκλώνης
Οι κατηγορούμενοι έκοβαν τιμολόγια για υποτιθέμενες συναλλαγές και στη συνέχεια λάμβαναν την επιστροφή του ΦΠΑ - Τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη τους - Ως λήπτης εικονικών τιμολογίων 1,5 εκατ. ευρώ εμπλέκεται στην υπόθεση ο τηλεοπτικός παραγωγός
Την εμπλοκή δεκάδων προσώπων στην υπόθεση των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων ερευνά το ελληνικό FBI, που έχει προχωρήσει ήδη σε 17 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού, Αρης Ηλιάδης. Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση όμως, φέρεται να είναι και ιδιοκτήτης ΠΑΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται, ως λήπτης εικονικών τιμολογίων αξίας σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, είναι ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος αναμένεται να κληθεί για εξηγήσεις από την αστυνομία. Ο τηλεοπτικός παραγωγός, σε δήλωσή του υποστηρίζει ότι ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση.
Ειδικότερα, ερωτηθείς από το ontime24.gr, ο Νίκος Κοκλώνης είπε: «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».
Αναφερόμενος ειδικά στη σύνδεσή του με τον Ηλιάδη, ο Κοκλώνης υποστήριξε ότι η μόνη σχέση με τον Πρόεδρο του Αχαρναϊκού αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.
Την ίδια ώρα, τα στελέχη του ελληνικού FBI που χειρίζονται την υπόθεση αποκωδικοποιούν την πλήρη δράση του κυκλώματος που «εισέπραττε» εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ . Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει περίπου 350 συναλλαγές και ήδη έχουν διασταυρωθεί από τα στελέχη της ΕΛΑΣ περίπου 310.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του protothema.gr, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 350 εικονικές συναλλαγές για τις οποίες έλαβαν παρανόμως επιστροφές ΦΠΑ ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Ουσιαστικά οι εμπλεκόμενοι έκοβαν τιμολόγια για υποτιθέμενες συναλλαγές και στη συνέχεια λάμβαναν, παράνομα, αφού η συναλλαγή δεν ήταν πραγματική, την επιστροφή του ΦΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση ετοιμαζόταν να λάβει ακόμη 3,7 εκατομμύρια, ενώ κατά το παρελθόν τα μέλη της επιχείρησαν να εισπράξουν περί τα 12 εκατομμύρια ωστόσο το ακύρωσαν έχοντας αντιληφθεί ότι θα ελέγχονταν.
Ως αρχηγός της ομάδας εμφανίζεται ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού, που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη 16 άτομα, μεταξύ αυτών και αδελφός του ποδοσφαιρικού παράγοντα, λογιστές, αχυράνθρωποι, εργάτες και άλλοι.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν ως έδρα την Αττική και υποτίθεται ότι ασχολούνταν με παροχή λογιστικών συμβουλών.
Όπως είχε γράψει νωρίτερα το protothema.gr, έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
