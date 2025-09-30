Και ιδιοκτήτης ΠΑΕ στο κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - Ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού φερόμενος αρχηγός, δεν έχω σχέση ισχυρίζεται ο Κοκλώνης

Οι κατηγορούμενοι έκοβαν τιμολόγια για υποτιθέμενες συναλλαγές και στη συνέχεια λάμβαναν την επιστροφή του ΦΠΑ - Τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη τους - Ως λήπτης εικονικών τιμολογίων 1,5 εκατ. ευρώ εμπλέκεται στην υπόθεση ο τηλεοπτικός παραγωγός