Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα με παράνομες επιστροφές ΦΠΑ άνω των 5 εκατ. ευρώ - 17 συλλήψεις, κατασχέθηκε μισό εκατομμύριο σε μετρητά
Ρόλος «αρχηγού» αποδίδεται σε πρόεδρο τοπικής ομάδας της Αττικής - Λογιστές, αχυράνθρωποι και υπεύθυνοι εταιρειών ανάμεσα στους συλληφθέντες
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που «εισέπραττε» εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις το κύκλωμα είχε εισπράξει πάνω από 5 εκατ. ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα, τα μέλη του κυκλώματος, φέρονται να δήλωναν εικονικές συναλλαγές προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ. Συγκεκριμένα, έκοβαν τιμολόγια δημιουργώντας υποτιθέμενες συναλλαγές. Με απλά λόγια συναλλαγές που δεν έγιναν ποτέ. Έτσι εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ που δεν έπρεπε.
Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε 17 άτομα, μεταξύ αυτών λογιστές, αχυράνθρωποι και υπεύθυνοι εταιρειών, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ρόλος εγκεφάλου της συμμορίας αποδίδεται σε πρόεδρο τοπικής ομάδας της Αττικής που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.
