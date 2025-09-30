Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα με παράνομες επιστροφές ΦΠΑ άνω των 5 εκατ. ευρώ - 17 συλλήψεις, κατασχέθηκε μισό εκατομμύριο σε μετρητά

, έκοβαν τιμολόγια

δημιουργώντας υποτιθέμενες συναλλαγές. Με απλά λόγια συναλλαγές που δεν έγιναν ποτέ.

Έτσι εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ που δεν έπρεπε.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που «εισέπραττε» εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσω παράνομωνΣυγκεκριμένα, τα μέλη του κυκλώματος, φέρονται να δήλωνανπροκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ. ΣυγκεκριμέναΜέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες, μεταξύ αυτώνκαι υπεύθυνοι εταιρειών, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ρόλος εγκεφάλου της συμμορίας αποδίδεται σε πρόεδρο τοπικής ομάδας της Αττικής που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.