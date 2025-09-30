Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Η συνταγματικότητα του Master Plan του λιμένα Πειραιώς κρίνεται αύριο στο ΣτΕ
To Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, ως προς την πληρότητα και την επάρκεια της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Ποιοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη
Στην αυξημένη σύνθεση E΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται να συζητηθεί αύριο, Τετάρτη, με τρεις εισηγητές συμβούλους Επικρατείας, το μείζον ζήτημα εάν είναι συνταγματικό ή όχι και εάν είναι αντίθετο την ευρωπαϊκή νομοθεσία το Master Plan (μελέτη διαχείρισης) του πρώτου λιμανιού της χώρας, του Πειραιά.
Ειδικότερα, στην 7μελη συνθέσεως του E΄ Τμήματος του ΣτΕ, θα συζητηθεί μια σειρά υποθέσεων, με εισηγητές τους συμβούλους Χρήστο Λιάκουρα, Χριστίνα Μπολόφη και Δημήτρη Βανδώρο, στις οποίες προσβάλλονται, μεταξύ άλλων, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, καθώς και 100 και πλέον κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, το Προεδρικό Διάταγμα από 19.1.2023 με το οποίο εγκρίθηκε το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα Πειραιώς, καθώς και άλλες αποφάσεις που αφορούν, ιδίως, την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων βελτίωσης και επέκτασης του λιμανιού, μεταξύ των οποίων οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κ.λπ.
Οι υποθέσεις αυτές θα συζητηθούν σε συνέχεια αφενός της υπ΄ αριθμ. 547/2022 αποφάσεως της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκε ότι πριν την εκπόνηση του master plan έπρεπε να έχει προηγηθεί στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση με την έγκριση σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφετέρου του υπ’ αριθμόν 154/2022 πρακτικού του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, με το οποίο το δικαστήριο γνωμοδότησε επί του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του master plan του λιμένα Πειραιώς και έκρινε το τελευταίο νόμιμο με παρατηρήσεις.
Στο πλαίσιο των υποθέσεων αυτών, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, ως προς την πληρότητα και την επάρκεια της, συνοδεύουσας το προσβαλλόμενο ΠΔ, Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ως προς την εκτίμηση των επιπτώσεων από τον κυκλοφοριακό φόρτο, κ.λπ.) και συνακόλουθα, ως προς το εάν η τελευταία πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ.
Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας καλούνται να αποφασίσουν εάν το προσβαλλόμενο ΠΔ παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος, καθώς, κατά τους προσφεύγοντες αυτό: 1) προβαίνει σε ευκαιριακή και αποσπασματική ανάπτυξη του λιμένος Πειραιώς χωρίς προηγούμενο ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό, 2) επιδεινώνει τους όρους διαβίωσης των κατοίκων των παραλιμένιων περιοχών και 3) δεν προστατεύει επαρκώς το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.
Επιπλέον, καλείται το ΣτΕ να αποφανθεί, εάν η διαβούλευση που προηγήθηκε της έκδοσης του προσβαλλόμενου ΠΔ ήταν σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο και τη σύμβαση του Aarhus.
Ακόμα, καλείται το ΣτΕ να κρίνει εάν η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έτους 2023 είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου και της σύμβασης του Aarhus και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, καλείται να αποφανθεί, εάν η προηγηθείσα διαδικασία διαβούλευσης και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πληρούσαν τις απαιτήσεις αυτών, εάν η διοίκηση όφειλε να είχε προβεί σε προκαταρκτικό περιβαλλοντικό έλεγχο (screening) και προηγούμενη ειδική οικολογική αξιολόγηση, δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται πλησίον περιοχών του δικτύου Natura 2000, καθώς και εάν προστατεύονται επαρκώς το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής και το τοπίο της Πειραϊκής Χερσονήσου.
Πάντως, από ορισμένους προσφεύγοντες στο ΣτΕ, ζητείται η υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε την ερμηνεία διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.
