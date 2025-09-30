Καθυστερήσεις για 6η ημέρα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» - Ουρές από το επιβατικό κοινό, δείτε φωτογραφίες
Καθυστερήσεις για 6η ημέρα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» - Ουρές από το επιβατικό κοινό, δείτε φωτογραφίες
Οι ελεγκτές επιμένουν στις 28 ασφαλείς πτήσεις ανά ώρα και προειδοποιούν ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί επ’ αόριστον - Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις αφίξεις με τις καθυστερήσεις να φτάνουν έως και τις δύο ώρες
Για έκτη ημέρα συνεχίζονται οι καθυστερήσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να καταγγέλλουν ότι υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.
Οι καθυστερήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ φτάνουν έως και τις δύο ώρες, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις αφίξεις, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών, που έχουν σχηματίσει ουρές.
Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επιμένουν στην απόφασή τους να εξυπηρετούν 28 αφίξεις την ώρα, όπως είναι το όριο χωρητικότητας στο αεροδρόμιο, έναντι των 36 που εξυπηρετούσαν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Επίσης, πέραν των ελλείψεων, αντιδρούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, ενώ προειδοποιούν ότι η ταλαιπωρία των επιβατών θα συνεχιστεί επ’ αόριστον, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.
Οι επιβάτες καλούνται, πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, να ενημερώνονται από την αεροπορική τους εταιρεία για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd5xq4j066eh)
Τις επόμενες ημέρες, 80 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα τοποθετηθούν στις θέσεις τους στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης στο ΕΡΤNews.
Η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ έχει ολοκληρωθεί. «Μένει να ορκιστούν και να τοποθετηθούν στις θέσεις τους. Και υπάρχει και μια προσπάθεια, ένας αγώνας δρόμου από το Υπουργείο, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν σταδιακά και διάφορα αιτήματα σχετικά με τον εξοπλισμό. Σίγουρα προέχει η ασφάλεια, ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα αιτήματά τους», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, σήμερα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, ενώ με τις προσλήψεις και τις πρωτοβουλίες του υπουργείου, οι καθυστερήσεις θα βαίνουν μειούμενες. Στόχος είναι να εξαλειφθούν.
Οι καθυστερήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ φτάνουν έως και τις δύο ώρες, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις αφίξεις, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών, που έχουν σχηματίσει ουρές.
Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επιμένουν στην απόφασή τους να εξυπηρετούν 28 αφίξεις την ώρα, όπως είναι το όριο χωρητικότητας στο αεροδρόμιο, έναντι των 36 που εξυπηρετούσαν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Επίσης, πέραν των ελλείψεων, αντιδρούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, ενώ προειδοποιούν ότι η ταλαιπωρία των επιβατών θα συνεχιστεί επ’ αόριστον, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.
Οι επιβάτες καλούνται, πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, να ενημερώνονται από την αεροπορική τους εταιρεία για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων.
Τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθούν 80 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Τις επόμενες ημέρες, 80 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα τοποθετηθούν στις θέσεις τους στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης στο ΕΡΤNews.
Η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ έχει ολοκληρωθεί. «Μένει να ορκιστούν και να τοποθετηθούν στις θέσεις τους. Και υπάρχει και μια προσπάθεια, ένας αγώνας δρόμου από το Υπουργείο, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν σταδιακά και διάφορα αιτήματα σχετικά με τον εξοπλισμό. Σίγουρα προέχει η ασφάλεια, ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα αιτήματά τους», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, σήμερα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, ενώ με τις προσλήψεις και τις πρωτοβουλίες του υπουργείου, οι καθυστερήσεις θα βαίνουν μειούμενες. Στόχος είναι να εξαλειφθούν.
Ωστόσο, χθες, ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρρός αμφισβήτησε στο ραδιόφωνο «ΣΚΑΪ 100,3» ότι το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα, καθώς, όπως είπε, οι ελεγκτές θα χρειαστούν δύο χρόνια εκπαίδευσης πριν αναλάβουν κανονικά καθήκοντα.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Μάχη για την αλήθεια, από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική - 4 εκατ. πολίτες θα δουν μόνιμες αυξήσεις
Δημογλίδου: Ο Μπισμπίκης δεν επικοινώνησε ποτέ με τις αρχές - Τρίτο πρόσωπο κάλεσε στο ΑΤ Φιλοθέης μία μέρα μετά το τροχαίο
Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της Σουίνι με φόρεμα της Σπίαρς, η εμφάνιση της Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Μάχη για την αλήθεια, από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική - 4 εκατ. πολίτες θα δουν μόνιμες αυξήσεις
Δημογλίδου: Ο Μπισμπίκης δεν επικοινώνησε ποτέ με τις αρχές - Τρίτο πρόσωπο κάλεσε στο ΑΤ Φιλοθέης μία μέρα μετά το τροχαίο
Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της Σουίνι με φόρεμα της Σπίαρς, η εμφάνιση της Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα