Καθυστερήσεις για 6η ημέρα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» - Ουρές από το επιβατικό κοινό, δείτε φωτογραφίες

Οι ελεγκτές επιμένουν στις 28 ασφαλείς πτήσεις ανά ώρα και προειδοποιούν ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί επ’ αόριστον - Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις αφίξεις με τις καθυστερήσεις να φτάνουν έως και τις δύο ώρες