Λουλούδια, κεριά, ζωγραφιές και σημειώματα στο σημείο που σκοτώθηκε ο 10χρονος Μάξιμος στην Ηγουμενίτσα
Άτυπο μνημείο το σημείο όπου σκοτώθηκε ο ανήλικος μαθητής - Συντετριμμένοι οι γονείς, μαύρη κορδέλα στο μαγαζί του πατέρα
Το σημείο του δυστυχήματος όπου σκοτώθηκε ο 10χρονος Μάξιμος από την Ηγουμενίτσα, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα έχει μετατραπεί σε άτυπο τόπο μνήμης. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του protothema.gr, οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και όσοι γνώριζαν τον μικρό Μάξιμο αφήνουν καθημερινά λουλούδια, λευκά κεριά, ζωγραφιές και χειρόγραφα σημειώματα. Η γειτονιά βυθίστηκε σε πένθος.
Το δυστύχημα έγινε μόλις λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα του πατέρα του σε μια περιοχή όπου κυκλοφορούν καθημερινά δεκάδες γονείς με τα παιδιά τους. Μετά το τραγικό συμβάν, το κατάστημα παραμένει κλειστό ενώ στην είσοδο του μαγαζιού έχει τοποθετηθεί μια μαύρη κορδέλα.
Ο μικρός Μάξιμος, μαθητής Δημοτικού και γνωστός στην περιοχή προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο με αποτέλεσμα να τον παρασύρει ένα όχημα. Το αυτοκίνητο που τον χτύπησε, οδηγούσε μια γυναίκα, η οποία σύμφωνα με όσα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές, δεν πρόλαβε να αντιδράσει εγκαίρως. Το τραγικό περιστατικό έγινε μπροστά στα μάτια των γονιών του.
Η κηδεία του μικρού Μαξίμου τελέστηκε την Παρασκευή (26/9) μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Συμμαθητές, γείτονες, φίλοι και δάσκαλοι του παιδιού συνόδευσαν τη σορό του στην τελευταία του κατοικία κρατώντας λουλούδια στα χέρια. Οι γονείς του συντετριμμένοι δεν κατάφεραν να αρθρώσουν λέξη. Κάνεις δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ένα παιδί που μέχρι χθες έπαιζε και γελούσε στις αυλές, σήμερα δεν είναι πια εδώ.
