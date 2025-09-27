Θανάσιμη παράσυρση 10χρονου στην Ηγουμενίτσα: «Δεν πρόλαβα να αντιδράσω» - Τα πρώτα λόγια της οδηγού μετά το δυστύχημα
Θανάσιμη παράσυρση 10χρονου στην Ηγουμενίτσα: «Δεν πρόλαβα να αντιδράσω» - Τα πρώτα λόγια της οδηγού μετά το δυστύχημα

Η οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε τραγική κατάσταση μετά το δυστύχημα

Θανάσιμη παράσυρση 10χρονου στην Ηγουμενίτσα: «Δεν πρόλαβα να αντιδράσω» - Τα πρώτα λόγια της οδηγού μετά το δυστύχημα
Ουρλιάζοντας και κλαίγοντας μεταφέρθηκε στην Τροχαία Ηγουμενίτσας η οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε θανάσιμα τον 10χρονο Μάξιμο, ενώ ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την τραγική έκβαση του δυστυχήματος.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στο Λαδοχώρι, όταν ο 10χρονος πήγε να περάσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει το αυτοκίνητο της γυναίκας. Το σοκαριστικό περιστατικό, μάλιστα, έγινε μπροστά στα μάτια των γονιών του.

Η οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, ήταν σε τραγική κατάσταση όταν έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί οι οποίο προσπάθησαν να την ηρεμήσουν.

Όταν τη ρώτησαν, πώς έγινε το τροχαίο είπε:

«Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να σας πω το παιδί έφυγε. Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση και ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω».

Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να γίνει έκθεση αυτοψίας, να ελεγχθεί προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και να πάρουν καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η οδηγός φαίνεται πως δεν έτρεχε και δεν κρατούσε κινητό στα χέρια της.

