Μέχρι την Παρασκευή οι εγγραφές των πρωτοετών στα ΑΕΙ
Μέχρι την Παρασκευή οι εγγραφές των πρωτοετών στα ΑΕΙ
Τι χρειάζεται για την είσοδο στην πλατφόρμα, αναλυτικά η διαδικασία
Έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν τη δυνατότητα οι πρωτοετείς φοιτητές να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στα πανεπιστήμια της χώρας, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας.
Η διαδικασία πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση eregister.it.minedu.gov.gr.
Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2026 θα πρέπει για την είσοδό τους στην εφαρμογή να χρησιμοποιήσουν ως όνομα χρήστη τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου και ως κωδικό ασφαλείας (password) τον ίδιο κωδικό που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Για τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τα ίδια στοιχεία που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή της Αίτησης - Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων. Ως όνομα χρήστη χρησιμοποιείται το email που είχε δηλωθεί στο Μηχανογραφικό, ενώ ως κωδικός ασφαλείας εκείνος που είχε δημιουργηθεί για την πρόσβαση στην αντίστοιχη εφαρμογή.
Σε περίπτωση απώλειας ή άγνοιας του κωδικού ασφαλείας, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό μέσα από τον σχετικό σύνδεσμο της εφαρμογής. Για την ανάκτηση απαιτείται η συμπλήρωση του 8ψήφιου κωδικού υποψηφίου και του email που είχε δηλωθεί στο Μηχανογραφικό.
Σημειώνεται ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 παρέχεται επιπλέον υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες στους επιτυχόντες των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής εγγραφών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.
Η διαδικασία πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση eregister.it.minedu.gov.gr.
Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2026 θα πρέπει για την είσοδό τους στην εφαρμογή να χρησιμοποιήσουν ως όνομα χρήστη τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου και ως κωδικό ασφαλείας (password) τον ίδιο κωδικό που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Για τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τα ίδια στοιχεία που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή της Αίτησης - Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων. Ως όνομα χρήστη χρησιμοποιείται το email που είχε δηλωθεί στο Μηχανογραφικό, ενώ ως κωδικός ασφαλείας εκείνος που είχε δημιουργηθεί για την πρόσβαση στην αντίστοιχη εφαρμογή.
Σε περίπτωση απώλειας ή άγνοιας του κωδικού ασφαλείας, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό μέσα από τον σχετικό σύνδεσμο της εφαρμογής. Για την ανάκτηση απαιτείται η συμπλήρωση του 8ψήφιου κωδικού υποψηφίου και του email που είχε δηλωθεί στο Μηχανογραφικό.
Σημειώνεται ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 παρέχεται επιπλέον υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες στους επιτυχόντες των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής εγγραφών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.
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