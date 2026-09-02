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ΠΙΣ: Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον νόμο και την προβλεπόμενη διαδικασία
ΠΙΣ: Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον νόμο και την προβλεπόμενη διαδικασία
«Δεν θα υπάρξει καμία προσωπική αντιπαράθεση, θα υπάρξει μόνο θεσμική λογοδοσία, διαφάνεια και τήρηση της νομιμότητας», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση
Στη νομιμότητα της συγκρότησης και λειτουργίας, καθώς και στην τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, αναφέρεται η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) με αφορμή πρόσφατες δημόσιες αναφορές σχετικά με τη λειτουργία της και προκειμένου, όπως αναφέρει, να μην αιωρούνται ψευδείς εντυπώσεις και εξάγονται εσφαλμένα συμπεράσματα.
Όπως επισημαίνεται, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει διοριστεί νόμιμα με υπουργική απόφαση, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, και ασκεί τις αρμοδιότητές της όπως αυτές διαγράφονται στο νόμο και στην Υπουργική Απόφαση.
«Οι αρμοδιότητες που τις έχουν παρασχεθεί περιλαμβάνουν τόσο τη διασφάλιση της αναγκαίας διοικητικής, οικονομικής και διαχειριστικής λειτουργίας του ΠΙΣ, όσο και τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των νέων αιρετών οργάνων. Ο προσωρινός χαρακτήρας της διοίκησης αυτονόητα δεν συνεπάγεται διοικητική αδράνεια».
Τονίζεται ότι οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων από τον νόμο και την Υπουργική Απόφαση χρονικών ορίων, με πλήρη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
Υπενθυμίζεται ότι η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού της, (27 Ιουλίου) με δυνατότητα άπαξ παράτασης έως τρεις μήνες για εξαιρετικούς λόγους.
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι η επίσημη απάντησή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ιατρικών Συλλόγων (CEOM) είναι σαφής: «Δεν παρεμβαίνει σε εθνικά νομικά, εκλογικά ή θεσμικά ζητήματα και παραπέμπει αποκλειστικά στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και τα δικαστήρια. Επομένως, δεν μπορεί να του αποδίδεται θέση που δεν έχει διατυπώσει».
Προστίθεται στην ανακοίνωση ότι «οι αποφάσεις της Προσωρινής Διοικούσας λαμβάνονται με πλήρη διαφάνεια και εντός του θεσμικού της πλαισίου και αποσκοπούν αποκλειστικά στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΙΣ μέχρι τη νόμιμη ανάδειξη των νέων οργάνων.
Δεν θα υπάρξει καμία προσωπική αντιπαράθεση. Θα υπάρξει μόνο θεσμική λογοδοσία, διαφάνεια και τήρηση της νομιμότητας. Ο ΠΙΣ θα οδηγηθεί στις αρχαιρεσίες σύμφωνα με τον νόμο και την προβλεπόμενη διαδικασία».
Όπως επισημαίνεται, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει διοριστεί νόμιμα με υπουργική απόφαση, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, και ασκεί τις αρμοδιότητές της όπως αυτές διαγράφονται στο νόμο και στην Υπουργική Απόφαση.
«Οι αρμοδιότητες που τις έχουν παρασχεθεί περιλαμβάνουν τόσο τη διασφάλιση της αναγκαίας διοικητικής, οικονομικής και διαχειριστικής λειτουργίας του ΠΙΣ, όσο και τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των νέων αιρετών οργάνων. Ο προσωρινός χαρακτήρας της διοίκησης αυτονόητα δεν συνεπάγεται διοικητική αδράνεια».
Τονίζεται ότι οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων από τον νόμο και την Υπουργική Απόφαση χρονικών ορίων, με πλήρη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
Υπενθυμίζεται ότι η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού της, (27 Ιουλίου) με δυνατότητα άπαξ παράτασης έως τρεις μήνες για εξαιρετικούς λόγους.
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι η επίσημη απάντησή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ιατρικών Συλλόγων (CEOM) είναι σαφής: «Δεν παρεμβαίνει σε εθνικά νομικά, εκλογικά ή θεσμικά ζητήματα και παραπέμπει αποκλειστικά στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και τα δικαστήρια. Επομένως, δεν μπορεί να του αποδίδεται θέση που δεν έχει διατυπώσει».
Προστίθεται στην ανακοίνωση ότι «οι αποφάσεις της Προσωρινής Διοικούσας λαμβάνονται με πλήρη διαφάνεια και εντός του θεσμικού της πλαισίου και αποσκοπούν αποκλειστικά στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΙΣ μέχρι τη νόμιμη ανάδειξη των νέων οργάνων.
Δεν θα υπάρξει καμία προσωπική αντιπαράθεση. Θα υπάρξει μόνο θεσμική λογοδοσία, διαφάνεια και τήρηση της νομιμότητας. Ο ΠΙΣ θα οδηγηθεί στις αρχαιρεσίες σύμφωνα με τον νόμο και την προβλεπόμενη διαδικασία».
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