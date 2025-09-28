Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Βαθιά οδύνη στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού που σκότωθηκε στο Blue Star Chios
Βαθιά οδύνη στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού που σκότωθηκε στο Blue Star Chios
Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό της Δροσιάς Ευβοίας για να πουν το τελευταίο «αντίο»
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτης θλίψης τελείται αυτή την ώρα στη Δροσιά Ευβοίας η κηδεία του 20χρονου ναυτικού, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο όταν καταπλακώθηκε από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του Blue Star Chios.
Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό της περιοχής για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον νεαρό, που η απώλειά του βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.
Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, με δάκρυα και σιωπηλή οδύνη να κυριαρχούν, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ένα τόσο νέο παιδί έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά.
Η Δροσιά και ολόκληρη η Εύβοια πενθούν για τον χαμό του 20χρονου, ενώ τα λόγια φαίνονται φτωχά μπροστά στον πόνο της οικογένειας.
Ο νεαρός μόλις είχε πιάσει βάρδια. Λίγο πριν από τις 8 το πρωί, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο.
Άγνωστο ακόμα πώς, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα ο άτυχος Τάσος εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα.
Πως έγινε το δυστύχημαΟ 20χρονος ναυτικός έχασε τη ζωή του καθώς εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο.
