«Φίλε είδες, αντέχω» έλεγε σε φίλους του ο 20χρονος Τάσος λίγες ημέρες πριν χάσει τη ζωή του στο Blue Star Chios

Με βάση το ρεπορτάζ, ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει που μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση αλλά έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα.