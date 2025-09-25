«Φίλε είδες, αντέχω» έλεγε σε φίλους του ο 20χρονος Τάσος λίγες ημέρες πριν χάσει τη ζωή του στο Blue Star Chios
«Φίλε είδες, αντέχω» έλεγε σε φίλους του ο 20χρονος Τάσος λίγες ημέρες πριν χάσει τη ζωή του στο Blue Star Chios
Σύμφωνα με ξάδελφό του, ο 20χρονος είχε πάει 10 ημέρες στο πλοίο μετά από εκπαίδευση σε ιδιωτική σχολή
Συγκλονισμένοι είναι οι συγγενείς του 20χρονου Τάσου που έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή πόρτα στο Blue Star Chios με το οποίο έκανε το πρώτο του ταξίδι.
«Έχω πέσει από τα σύννεφα, πολύ καλό παιδί, τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα, όλοι είμαστε χαμένοι» είπε ξάδελφός του στο MEGA.
Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι «είχε πάει 10 ημέρες» στο πλοίο μετά από εκπαίδευση σε ιδιωτική σχολή μεταφέροντας ότι «ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο λόγω του ότι ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινε στο καράβι αλλά ήθελε πολύ να πάει».
Περιέγραψε, μάλιστα, ότι ο 20χρονος είχε μιλήσει με βιντεοκλήση με φίλο του στον οποίο έλεγε «"φίλε είδες, αντέχω" γιατί όταν ξεκίνησε να πηγαίνει έλεγε "μήπως δεν αντέξω" αλλά τελικά είπε "αντέχω, μπορώ, μου βγαίνουν ωραία εδώ"».
Οι συγκλονιστικές στιγμές από την στιγμή που ο 20χρονος Τάσος εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο, φέρεται, μάλιστα, να έχει καταγράφει σε βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας.
Σύμφωνα με το MEGA, o νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια. Ήταν λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Τετάρτης, όταν προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.
Άγνωστο ακόμα πώς, εγκλωβίστηκε, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα και τραυματίστηκε θανάσιμα. Το φρικτό δυστύχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και εξετάζεται από τις Αρχές.
Σε αυτό φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα-ίσα και σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται μέσα.
Με βάση το ρεπορτάζ, ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει που μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση αλλά έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα.
