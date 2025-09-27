Συνελήφθη στις Καστανιές Έβρου οδηγός ΙΧ που μετέφερε σχεδόν 20 κιλά ακατέργαστης κάνναβης
ΕΛΛΑΔΑ
Κάνναβη Καστανιές Έβρου

Συνελήφθη στις Καστανιές Έβρου οδηγός ΙΧ που μετέφερε σχεδόν 20 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Τα ναρκωτικά βρέθηκαν με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο χώρο των αποσκευών

Συνελήφθη στις Καστανιές Έβρου οδηγός ΙΧ που μετέφερε σχεδόν 20 κιλά ακατέργαστης κάνναβης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Περισσότερα από 19 κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χθες το πρωί, στο συνοριακό σημείο Διέλευσης Καστανέων Έβρου, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για μεταφορά, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, ενώ αναζητούνται συνεργοί του.

Ο φερόμενος ως δράστης οδηγώντας ΙΧ αυτοκίνητο μετέβη στο συνοριακό σημείο διέλευσης Καστανέων Έβρου προκειμένου να πραγματοποιήσει έξοδο από τη χώρα. Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί σε συνεργασία με τελωνειακούς υπαλλήλους, στο όχημα εντόπισαν με την συνδρομή αστυνομικού σκύλου- σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο χώρο των αποσκευών- 36 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 19 κιλών και 845 γραμμαρίων και μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ναρκωτικής ουσίας σε κρυσταλλική μορφή (MDMA), συνολικού βάρους ενός κιλού και 550 γραμμαρίων, τα οποία μετέφερε από τη Βουλγαρία με σκοπό τη διακίνηση τους στην Τουρκία, μέσω του συνοριακού σημείου.

Εκτός από τις ποσότητες των ναρκωτικών κατασχέθηκαν επίσης το ΙΧΕ αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο φερόμενος ως δράστης, χρηματικά ποσά και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας.


Ειδήσεις σήμερα:

«Μην μιλήσεις»: Προϊστάμενος παρενόχλησε σεξουαλικά άνδρα υπάλληλό του μέσα σε σούπερ μάρκετ στη Ρόδο

Βρέθηκε το πτώμα του τουρίστα που αγνοούνταν από τον Ιούνιο στην Κάρπαθο

Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια σε παιδική χαρά - Φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης