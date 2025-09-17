Καστοριά: Ο αστυνομικός σκύλος «Ορφέας» ξεσκέπασε 54χρονο διακινητή κάνναβης - Εντοπίστηκαν 7 δενδρύλλια σε αγρόκτημά του
Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών
Με τη βοήθεια του αστυνομικού σκύλου «Ορφέα» οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης (16/9) στη σύλληψη ενός 54χρονου για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και για διακίνηση ναρκωτικών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης που έγινε χθες σε περιοχή της Καστοριάς εντοπίσθηκε ο 54χρονος, στην κατοχή οποίου βρέθηκαν 2,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή σκόνης.
Σε έρευνες στο σπίτι και σε αγρόκτημα του συλληφθέντα εντοπίστηκαν άλλα επτά δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,30 έως 3 μέτρα, σε πλήρη ανάπτυξη, ένα εκριζωμένο δενδρύλλιο κάνναβης, σε στάδιο αποξήρανσης ύψους 2 μέτρων, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρους 16,2 γραμμαρίων και ένας τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.
Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
