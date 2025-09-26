Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Συνελήφθη άνδρας που καλλιεργούσε κάνναβη σε δασική περιοχή στη Φθιώτιδα
Συνελήφθη άνδρας που καλλιεργούσε κάνναβη σε δασική περιοχή στη Φθιώτιδα
Οι αστυνομικοί εκρίζωσαν 23 δενδρυλλίων κάνναβης, ύψους από 1,7 έως 3,4 μέτρων
Φυτεία με συνολικά 23 δενδρύλλια κάνναβης, εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτη αγροτοδασική περιοχή της Φθιώτιδας.
Η φυτεία εκτεινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος ήταν εκχερσωμένος και περιβαλλόταν από πυκνή και ψηλή βλάστηση (πουρνάρια και δένδρα), προκειμένου να της παρέχει φυσική κάλυψη και να είναι δύσκολος ο εντοπισμός της από τις Διωκτικές Αρχές.
Για τον εντοπισμό της φυτείας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, αξιολόγησαν και αξιοποίησαν κατάλληλα στοιχεία και δεδομένα που συνέλεξαν με μεθοδικότητα.
Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκε ημεδαπός οποίος προσέγγισε τον χώρο της φυτείας με δίκυκλη μοτοσικλέτα, εισήλθε στο εσωτερικό της και προέβη σε καλλιεργητικές πράξεις (πότισμα – σκάλισμα).
Όταν ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να διαφύγει πεζός, όμως τελικά ακινητοποιήθηκε, ενώ αντιστάθηκε με σκοπό να ματαιώσει τη σύλληψή του.
Οι αστυνομικοί προέβησαν στην εκρίζωση και κατάσχεση 23 δενδρυλλίων κάνναβης, ύψους από 1,7 έως 3,4 μέτρων.
Όπως διαπιστώθηκε η άρδευση της φυτείας γινόταν από γειτνιάζον ρέμα, ενώ στο εσωτερικό της βρέθηκαν και ομοίως κατασχέθηκαν καλλιεργητικά εργαλεία (τσάπα και φτυάρι), σακούλα με λίπασμα, λάστιχο ποτίσματος και πλαστικά δοχεία νερού.
Στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μικρό χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ εντός της δίκυκλης μοτοσικλέτας, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.
Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε ακολούθως στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Η φυτεία εκτεινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος ήταν εκχερσωμένος και περιβαλλόταν από πυκνή και ψηλή βλάστηση (πουρνάρια και δένδρα), προκειμένου να της παρέχει φυσική κάλυψη και να είναι δύσκολος ο εντοπισμός της από τις Διωκτικές Αρχές.
Για τον εντοπισμό της φυτείας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, αξιολόγησαν και αξιοποίησαν κατάλληλα στοιχεία και δεδομένα που συνέλεξαν με μεθοδικότητα.
Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκε ημεδαπός οποίος προσέγγισε τον χώρο της φυτείας με δίκυκλη μοτοσικλέτα, εισήλθε στο εσωτερικό της και προέβη σε καλλιεργητικές πράξεις (πότισμα – σκάλισμα).
Όταν ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να διαφύγει πεζός, όμως τελικά ακινητοποιήθηκε, ενώ αντιστάθηκε με σκοπό να ματαιώσει τη σύλληψή του.
Προσπάθησε να ξεφύγει από τη σύλληψη
Οι αστυνομικοί προέβησαν στην εκρίζωση και κατάσχεση 23 δενδρυλλίων κάνναβης, ύψους από 1,7 έως 3,4 μέτρων.
Όπως διαπιστώθηκε η άρδευση της φυτείας γινόταν από γειτνιάζον ρέμα, ενώ στο εσωτερικό της βρέθηκαν και ομοίως κατασχέθηκαν καλλιεργητικά εργαλεία (τσάπα και φτυάρι), σακούλα με λίπασμα, λάστιχο ποτίσματος και πλαστικά δοχεία νερού.
Στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μικρό χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ εντός της δίκυκλης μοτοσικλέτας, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.
Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε ακολούθως στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-12 κιλά και 750 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε 3 νάιλον σακούλες,
κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας, το οποίο κατέγραφε δημόσιο χώρο και αποτελούταν από 6 κάμερες, κεντρική μονάδα υπολογιστή, οθόνη και ρούτερ.
-2 φορητοί πομποδέκτες (ασύρματοι), με δυνατότητα λήψης συχνοτήτων της Αστυνομίας,
-9 κυνηγετικά φυσίγγια, καθώς και
-το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.
Επιπλέον, κατασχέθηκε και η προαναφερόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα.
Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας, το οποίο κατέγραφε δημόσιο χώρο και αποτελούταν από 6 κάμερες, κεντρική μονάδα υπολογιστή, οθόνη και ρούτερ.
-2 φορητοί πομποδέκτες (ασύρματοι), με δυνατότητα λήψης συχνοτήτων της Αστυνομίας,
-9 κυνηγετικά φυσίγγια, καθώς και
-το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.
Επιπλέον, κατασχέθηκε και η προαναφερόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα.
Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα