Συνελήφθη άνδρας που καλλιεργούσε κάνναβη σε δασική περιοχή στη Φθιώτιδα

-12 κιλά και 750 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε 3 νάιλον σακούλες,κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας, το οποίο κατέγραφε δημόσιο χώρο και αποτελούταν από 6 κάμερες, κεντρική μονάδα υπολογιστή, οθόνη και ρούτερ.-2 φορητοί πομποδέκτες (ασύρματοι), με δυνατότητα λήψης συχνοτήτων της Αστυνομίας,-9 κυνηγετικά φυσίγγια, καθώς και-το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.Επιπλέον, κατασχέθηκε και η προαναφερόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα.Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.