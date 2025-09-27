Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα
Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια σε παιδική χαρά - Φωτογραφίες
Το παιδί ακούμπησε εκτεθειμένα καλώδια σε κολώνα φωτισμού – Νοσηλεύτηκε στο Παίδων και επέστρεψε σπίτι του – Μήνυση από τους γονείς για επικίνδυνη αμέλεια
Αντιμέτωποι με τον απόλυτο εφιάλτη βρέθηκαν οι γονείς ενός κοριτσιού μόλις 9 ετών στην Αρτέμιδα, όταν η κόρη τους υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα σε παιδική χαρά. Το παιδί ακούμπησε κατά λάθος γυμνά καλώδια που εξείχαν από κολώνα φωτισμού, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος.
Το περιστατικό συνέβη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ενώ η μήνυση των γονέων κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες.
Η μητέρα της αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς κόπηκε το ρεύμα στην περιοχή και δεν έβρισκε το παιδί της. Λίγα λεπτά αργότερα το εντόπισε πεσμένο στο πάτωμα, μουδιασμένο και σε κατάσταση σοκ, να κλαίει αδυνατώντας να κουνηθεί.
Ο Δήμος, σε απάντηση που έδωσε στους γονείς, ανέφερε ότι «βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές». Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα πώς μια παιδική χαρά μπορεί να μένει χωρίς έλεγχο και προστασία, αφήνοντας εκτεθειμένα καλώδια σε χώρους όπου καθημερινά παίζουν παιδιά.
Το σοκαριστικό περιστατικόΗ 9χρονη έπαιζε στην παιδική χαρά, όταν πλησιάζοντας σε μια κολώνα φωτισμού ακούμπησε τα εκτεθειμένα καλώδια. Αμέσως υπέστη ηλεκτροπληξία και κατέρρευσε.
Μεταφορά στο νοσοκομείοΤο κοριτσάκι διακομίστηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παρέμεινε το βράδυ για εξετάσεις και παρακολούθηση από τους γιατρούς. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν παρουσίασε ανησυχητικές επιπλοκές και λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του.
Η μήνυση των γονέων και οι εξηγήσεις του δήμουΟι γονείς της 9χρονης κατέθεσαν μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την επικίνδυνη αμέλεια που θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραία για το παιδί τους.
