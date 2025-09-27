Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια σε παιδική χαρά - Φωτογραφίες

Το παιδί ακούμπησε εκτεθειμένα καλώδια σε κολώνα φωτισμού – Νοσηλεύτηκε στο Παίδων και επέστρεψε σπίτι του – Μήνυση από τους γονείς για επικίνδυνη αμέλεια