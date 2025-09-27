Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ - Κατασχέθηκε ένας τόνος κάνναβης και βαρύς οπλισμός

-10- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),-9- ναρκωτικά δισκία «ECSTASY»,εξοπλισμός για καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, όπως κόφτης, γάντια, γυαλιά, ποτιστήρι, σκαλιστήρι, σακί με λίπασμα κ.λπ.,-2- πιστόλια,πολεμικό τυφέκιο,χειροβομβίδα,μαχαίρι, γεμιστήρες, -134- φυσίγγια,-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,-3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,-17- κινητά τηλέφωνα,συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης,-12.250- ευρώ σε εμφανώς πλαστά χαρτονομίσματα και120 ευρώ, -1.900- Λεκ Αλβανίας, -70- λίρες Αγγλίας, -22- δολάρια Η.Π.Α., -10- δολάρια Καναδά και -20- Ελβετικά φράγκα.Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για σοβαρές παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων. Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και για τον πλήρη οικονομικό και επιχειρησιακό απολογισμό της οργάνωσης.