Ουρές και σήμερα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Καθυστερήσεις 30-40 λεπτών σε πάνω από 266 πτήσεις
Οι καθυστερήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας - Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν τον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται
Η ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνεχίζεται και σήμερα, με τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού να καθυστερούν το πρωί κατά 30 έως 40 λεπτά.
Οι καθυστερήσεις που, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφορούν πάνω από 266 πτήσεις, θα συνεχιστούν, όπως φαίνεται, αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν τον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται.
Η εικόνα από το πρωί στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι νεύρα, ταλαιπωρία και μεγάλες ουρές.
Οι καθυστερήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς όλο αυτό θα πηγαίνει αλυσιδωτά.
Χθες, αργά το απόγευμα οι καθυστερήσεις έφταναν και τις δύο ώρες για πτήσεις τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.
Το πρόβλημα ξεκίνησε από την Πέμπτη το πρωί και όπως φαίνεται οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν. Σημειώνεται, ότι αυτό που ζητούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι συνάντηση με το υπουργείο.
