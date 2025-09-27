Ουρές και σήμερα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Καθυστερήσεις 30-40 λεπτών σε πάνω από 266 πτήσεις

Οι καθυστερήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας - Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν τον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται