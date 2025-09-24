Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών: Ποιοι δικαιούνται, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται, τι ισχύει για αδέρφια και οικογένειες με χαμηλό εισόδημα