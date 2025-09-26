Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματισμένους αναβάτες μηχανής στο Άργος Ορεστικό - Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο ένας
Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματισμένους αναβάτες μηχανής στο Άργος Ορεστικό - Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο ένας

Περίπου 35 ετών οι δύο αναβάτες της μηχανής - Το τροχαίο σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Άργος Ορεστικό με το Χιλιόδεντρο Καστοριάς

Τροχαίο ατύχημα με δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Άργος Ορεστικό με το Χιλιόδεντρο Καστοριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ το τροχαίο σημειώθηκε όταν υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άνδρες ηλικίας περίπου 35 ετών, εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να βρεθούν στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Καστοριάς που μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση και των δύο ανδρών χαρακτηρίζεται σοβαρή. Πιο σοβαρά φαίνεται να είναι ο συνεπιβάτης της μηχανής ο οποίος κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί άμεσα από τους γιατρούς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) πριν να μεταφερθεί στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Έρευνα για το τροχαίο διεξάγει η τροχαία με τους αστυνομικούς να εξετάζουν πληροφορία που θέλει τον οδηγό της μηχανής να θαμπώθηκε από τα φώτα διερχόμενου οχήματος, με συνέπεια να χάσει τον έλεγχο.

