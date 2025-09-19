Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι ελληνικές αρχές έχουν συμμορφωθεί με όσα έχουμε ζητήσει - Δεν συντρέχει λόγος αναστολής χρηματοδότησης»

Η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει εξάμηνη παράταση, μέχρι τις αρχές Μαρτίου, για την κατάθεση του νέου βελτιωμένου σχεδίου δράσης για τον οργανισμό, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν