Σύγκρουση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η αντιπολίτευση ζήτησε κλήτευση του υφυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη μετά τις αιχμές για παρέμβαση του Μεγάρου Μαξίμου – Αντιδράσεις από την πλειοψηφία
Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης προκάλεσε η επεισοδιακή κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνταξιούχου δικαστικού Νίκου Σαλάτα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά τις διαχρονικές παθογένειες του οργανισμού καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων.
Οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης επικεντρώθηκαν στις αναφορές του κ. Σαλάτα ότι η απόλυσή του από τον οργανισμό δρομολογήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου και τον κ. Γιώργο Μυλωνάκη λόγω δυσλειτουργιών που προέκυψαν στην συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και ζήτησαν την άμεση κλήτευση για κατάθεση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.
Να σημειωθεί ότι ο κ. Σαλάτας εξηγώντας τους λόγους που κατά την γνώμη του αποπέμφθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: “Ο κ. Μυλωνάκης μου είπε ότι δεν πρέπει να έχουμε, έτσι, αντιπαλότητες με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία” και σε άλλο σημείο πρόσθεσε “μου είπε να μην έχουμε διαφωνίες με την ευρωπαϊκή εισαγγελία”. Ο ίδιος ωστόσο επέμεινε ότι δεν ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί τις “συκοφαντίες” που εκτοξεύτηκαν εναντίον του από την ευρωπαϊκή εισαγγελία ότι παρεμποδίζει τις έρευνες.
Πέραν αυτών ο κ. Σαλάτας κατήγγειλε ότι η έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας κατευθύνθηκε από την διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου η οποία - όπως είπε - έχει υποπέσει σε βαρύτατα ποινικά αδικήματα. Πάντως, η αντιπολίτευση δεν ζήτησε την κατά προτεραιότητα εξέταση της κα Τυχεροπούλου.
Από την πλευρά της πλειοψηφίας ο Μακάριος Λαζαρίδης απέρριψε την πρόταση της αντιπολίτευσης λέγοντας μεταξύ άλλων «παρακολουθούμε μια παρελκυστική τακτική από την αντιπολίτευση για να καθυστερήσει η πορεία της έρευνας. Έχουμε τονίσει ότι εμείς θέλουμε να μιλάμε για την ουσία.
Είναι εντυπωσιακό ότι από όσα είπε ο κ. Σαλάτας το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα έμειναν σε μια μονόλεπτη επικοινωνία με τον κ. Μυλωνάκη. Τι προέκυψε χθες. Προέκυψαν οι διαχρονικές ευθύνες όλων των κομμάτων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση αυτή ίσως να μην είχε βγει στην επιφάνεια αν δεν υπήρχε σύγκρουση επιχειρηματικών συμφερόντων. Μόνο το ΚΚΕ το επισήμανε. Επίσης, προέκυψε ότι η κα Τυχεροπούλου κατεύθυνε τις έρευνες. Αποδείχθηκε επίσης ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που άνοιξε τις πόρτες για έρευνα ήδη από το 2019 και για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό τόνισε το Μαξίμου στον κ. Σαλάτα. Να υπάρξει αγαστή συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και αυτό έγινε. Εμείς προτείνουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα των περιόδων 2015-19 και 2019-2025 και στην συνέχεια να συζητήσουμε την κλήση νέων μαρτύρων».
