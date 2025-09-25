Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο αίτημα συνιστά συνέχεια του υπομνήματος που είχε υποβληθεί στις 15 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το κεντρικό αίτημα εκταφής της σορού του Ντενις Ρουτσι

Συμπληρωματικό υπόμνημα το οποίο υπογράφουν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών κατατέθηκε πρόσφατα στο Εφετείο Λάρισας.

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, το νέο αίτημα συνιστά συνέχεια του υπομνήματος που είχε υποβληθεί στις 15 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το κεντρικό αίτημα εκταφής της σορού του Ντενις Ρουτσι. Συγκεκριμένα, ο Πάνος Ρουτσι, πατέρας του Ντενις, έχει ξεκινήσει απεργία πείνας διεκδικώντας την εκταφή του γιου του για την διενέργεια εξετάσεων ταυτοποίησης και τοξικολογικών αναλύσεων που θα αποσαφηνίσουν τα αίτια θανάτου.

Επιπλέον, το υπόμνημα αιτείται την αναβάθμιση των κατηγοριών ενάντια στα δύο στελέχη της Hellenic Train. Συγκεκριμένα, ζητείται να αναβαθμιστεί το χαρακτηρισμό τους στην κακουργηματική διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και το ορθότερο χαρακτηρισμό της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σημειώνεται ότι η περίοδος καταθέσεων υπομνημάτων στο Εφετείο Λάρισας ολοκληρώνεται σήμερα, ενώ οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από την κοινή γνώμη όπως και από τις οικογένειες των θυμάτων που αναμένουν δικαίωση.

