Οριοθετήθηκε η φωτιά έξω από τα Φάρσαλα
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) έξω από τα Φάρσαλα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα.
