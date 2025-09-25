Οριοθετήθηκε η φωτιά έξω από τα Φάρσαλα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φάρσαλα

Οριοθετήθηκε η φωτιά έξω από τα Φάρσαλα

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα

Οριοθετήθηκε η φωτιά έξω από τα Φάρσαλα
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) έξω από τα Φάρσαλα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

