Μαρούσι: Γυναίκα σε αμόκ επιτέθηκε στον αδερφό της και δάγκωσε αστυνομικό
ΕΛΛΑΔΑ
Μαρούσι Επίθεση

Μαρούσι: Γυναίκα σε αμόκ επιτέθηκε στον αδερφό της και δάγκωσε αστυνομικό

Όλα συνέβησαν όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να παρέμβουν σε επεισόδιο μεταξύ μίας 32χρονης και του 41χρονου αδερφού της

Μαρούσι: Γυναίκα σε αμόκ επιτέθηκε στον αδερφό της και δάγκωσε αστυνομικό
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ενδοοικογενειακό επεισόδιο που οδήγησε στο... δάγκωμα ενός αστυνομικού έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/9) στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να παρέμβουν σε επεισόδιο μεταξύ μίας 32χρονης και του 41χρονου αδερφού της.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα επιτέθηκε και προξένησε σωματικές βλάβες στον αδερφό της. Αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο και, στην προσπάθεια τους να την κατευνάσουν, η γυναίκα δάγκωσε έναν εξ’ αυτών στον βραχίονα ενώ κατά την μεταφορά της στο Αστυνομικό Τμήμα κλώτσαγε και έφτυνε εντός του περιπολικού.

Συγγενείς της 32χρονης ζήτησαν την ψυχιατρική της εξέταση και με εντολή της Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών, συνοδεία αστυνομικών, οδηγήθηκε στο «Σισμανόγλειο» για σχετική εξέταση. Εκεί διαπιστώθηκε πως δεν έχρηζε νοσηλείας ενώ έπειτα από επικοινωνία με τον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, αφέθηκε ελεύθερη.

Στον αδερφό της δεν χορηγήθηκε panic button, ούτε επιθυμούσε τη μεταφορά του σε δομή φιλοξενίας.


Ειδήσεις σήμερα:

Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»

Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς

Η ενόχληση της Κατερίνας Στεφανίδη μετά από σχόλιο για βίντεο με θηλασμό για το παιδί της - «Εγώ ήμουν τυχερή, άλλες μαμάδες δεν είναι»
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης