Μαρούσι: Γυναίκα σε αμόκ επιτέθηκε στον αδερφό της και δάγκωσε αστυνομικό
Όλα συνέβησαν όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να παρέμβουν σε επεισόδιο μεταξύ μίας 32χρονης και του 41χρονου αδερφού της
Ενδοοικογενειακό επεισόδιο που οδήγησε στο... δάγκωμα ενός αστυνομικού έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/9) στο Μαρούσι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να παρέμβουν σε επεισόδιο μεταξύ μίας 32χρονης και του 41χρονου αδερφού της.
Συγκεκριμένα, η γυναίκα επιτέθηκε και προξένησε σωματικές βλάβες στον αδερφό της. Αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο και, στην προσπάθεια τους να την κατευνάσουν, η γυναίκα δάγκωσε έναν εξ’ αυτών στον βραχίονα ενώ κατά την μεταφορά της στο Αστυνομικό Τμήμα κλώτσαγε και έφτυνε εντός του περιπολικού.
Συγγενείς της 32χρονης ζήτησαν την ψυχιατρική της εξέταση και με εντολή της Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών, συνοδεία αστυνομικών, οδηγήθηκε στο «Σισμανόγλειο» για σχετική εξέταση. Εκεί διαπιστώθηκε πως δεν έχρηζε νοσηλείας ενώ έπειτα από επικοινωνία με τον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, αφέθηκε ελεύθερη.
Στον αδερφό της δεν χορηγήθηκε panic button, ούτε επιθυμούσε τη μεταφορά του σε δομή φιλοξενίας.
