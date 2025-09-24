Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Σεισμός 2,1 Ρίχτερ στη Μεταμόρφωση - Αισθητός στα βόρεια προάστια
Σεισμός 2,1 Ρίχτερ στη Μεταμόρφωση - Αισθητός στα βόρεια προάστια
Σε εστιακό βάθος που έφτανε τα 12 χιλιόμετρα
Ασθενής σεισμός 2,1 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τετάρτη, στις 19:39 στη Μεταμόρφωση.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο ήταν σχεδόν πάνω στη Μεταμόρφωση.
Το εστιακό βάθος ήταν 11,8 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή στα βόρεια προάστια.
