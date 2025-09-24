Σεισμός 2,1 Ρίχτερ στη Μεταμόρφωση - Αισθητός στα βόρεια προάστια

Ασθενής σεισμός 2,1 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τετάρτη, στις 19:39 στη Μεταμόρφωση.Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο ήταν σχεδόν πάνω στη Μεταμόρφωση.Το εστιακό βάθος ήταν 11,8 χιλιόμετρα.Η δόνηση έγινε αισθητή στα βόρεια προάστια.