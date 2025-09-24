Με βίαιο παρελθόν ο Παλαιστίνιος που δάγκωσε τον αστυνομικό στην Ομόνοια - Ήταν έτοιμος να επιτεθεί με ψαλίδι και σε μία γυναίκα
Ο 24χρονος ήταν γνώριμος των Αρχών, έχοντας συλληφθεί άλλες πέντε φορές για επιθέσεις μέσα σε δύο χρόνια - Είχε μπει παράνομα στη χώρα το 2022
Γνωστός των Αρχών είναι ο 24χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος χτύπησε χθες Τρίτη έναν περαστικό με μπουκάλι στο κεφάλι προκειμένου να τον ληστέψει και στη συνέχεια επιτέθηκε και δάγκωσε έναν αστυνομικό στο πόδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, ο 24χρονος, μετά τη σύλληψή του, έδωσε ψεύτικα στοιχεία στους αστυνομικούς, τα οποία δεν αντιστοιχούσαν σε κάποιο πρόσωπο.
Ωστόσο, από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε πως, κατά το παρελθόν, ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές.
Πιο συγκεκριμένα, στις 21 Απριλίου του 2022 ο άνδρας είχε συλληφθεί στη Σάμο για παράνομη είσοδο στη χώρα και του είχε δοθεί χαρτί για διοικητική απέλαση. Στις 27 Ιουλίου 2023 είχε συλληφθεί στην Κω για σωματικές βλάβες, ενώ τον Ιούνιο του 2024 είχε και πάλι συλληφθεί στην περιοχή της Ομόνοιας για σωματικές βλάβες, αντίσταση και απείθεια.
Στις 28 Φεβρουαρίου του 2025 συνελήφθη στον Κολωνό, καθώς εντοπίστηκε να μην κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα και μερικές ημέρες μετά συνελήφθη και πάλι στον Κολωνό για αντίσταση και απείθεια. Στις 15 Ιουνίου 2025 συνελήφθη στην Ομόνοια για φθορές και, τέλος, στις 20 Ιουλίου 2025 συνελήφθη στην ίδια περιοχή για φθορές και σωματικές βλάβες.
Πρόκειται δηλαδή για έναν άνθρωπο με ροπή προς το έγκλημα, ο οποίος φαίνεται να μην πτοείται από τίποτα και από κανέναν. Κάτι που φάνηκε και χθες Τρίτη (23/9) όταν δεν δίστασε να επιτεθεί σε έναν περαστικό και σε δύο αστυνομικούς.
Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 20.00 το βράδυ όταν ο 24χρονος, περπατώντας γύρω από την Πλατεία Βάθης, σε έξαλλη κατάσταση και πιθανόν υπό την επήρεια ουσιών, χτύπησε με ένα μπουκάλι στο κεφάλι έναν αλλοδαπό ο οποίος περπατούσε επί της οδού Μάρνης. Του άρπαξε το πορτοφόλι, το οποίο είχε μέσα 600 ευρώ και εξαφανίστηκε, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.
Στη συνεχεία ο Παλαιστίνιος συνέχισε να τρομοκρατεί τους περαστικούς και κουβαλώντας ένα σακίδιο στην πλάτη φώναζε και κυνηγούσε όποιον έβλεπε μπροστά του με την ιαχή «Αλλάχου Ακμπάρ».
Στις 22:00, ο 24χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς να κινείται στην Ομόνοια. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τη στιγμή που, κρατώντας ένα ψαλίδι, ετοιμαζόταν να επιτεθεί σε μία γυναίκα. Στη θέα των αστυνομικών ο άνδρας έγινε έξαλλος. Αρχικά επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό και τον δάγκωσε στο δεξί πόδι, ενώ στη συνέχεια κλώτσησε έναν άλλον στο κράνος.
Τελικά, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές σωματικές βλάβες, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κ.α.
