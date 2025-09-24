Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Παλαιστίνιος χτύπησε περαστικό με μπουκάλι και δάγκωσε αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας - Είχε πάνω του 5 μαχαίρια και 2 ψαλίδια
24 ετών ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη - Η πρώτη επίθεση έγινε στην οδό Μάρνη και η δεύτερη στην Ομόνοια
Τον τρόμο έσπειρε χθες Τρίτη (23/9) στην Αθήνα ένας 24χρονος Παλαιστίνιος ο οποίος ήταν ζωσμένος με δύο ψαλίδια και πέντε μαχαίρια και έβαζε στο στόχαστρο του ανυποψίαστους πολίτες.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., αρχικά ο δράστης επιτέθηκε σε έναν ανυποψίαστο αλλοδαπό που κινούνταν επί της οδού Μάρνη γύρω στις 20.00 το βράδυ. Ο 24χρονος προσέγγισε τον άνδρα και, κραδαίνοντας ένα γυάλινο μπουκάλι, τον χτύπησε στο κεφάλι και τον άφησε αναίσθητο. Στη συνέχεια του πήρε το τσαντάκι που έφερε πάνω του και έγινε καπνός. Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
Δύο ώρες αργότερα, στις 22:00, ο 24χρονος εντοπίστηκε να κινείται στην Ομόνοια. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τη στιγμή που, κρατώντας ένα ψαλίδι, ετοιμαζόταν να επιτεθεί σε μία γυναίκα. Στη θέα των αστυνομικών ο Παλαιστίνιος έγινε έξαλλος. Αρχικά επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό και τον δάγκωσε στο δεξί πόδι, ενώ στη συνέχεια κλώτσησε έναν άλλον στο κράνος.
Τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές σωματικές βλάβες, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κα.
