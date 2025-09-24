Παράνομα στη χώρα ο Παλαιστίνιος που χτύπησε περαστικό και δάγκωσε αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας
Παράνομα στη χώρα ο Παλαιστίνιος που χτύπησε περαστικό και δάγκωσε αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας
Νέα στοιχεία για τον 24χρονο που σκόρπισε τον τρόμο στην Αθήνα - Είχε εισέλθει στη χώρα από την Σάμο - Είχε λήξει η άδεια διαμονής του και δεν είχε μπει σε διαδικασία ανανέωσης
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τον 24χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος χθες Τρίτη σκόρπισε τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας, οπλισμένος με μαχαίρια και ψαλίδια, χτύπησε με μπουκάλι περαστικό και δάγκωσε έναν αστυνομικό.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο νεαρός, γεννημένος το 2001 και υπήκοος Παλαιστίνης, βρίσκεται παράνομα στη χώρα, καθώς η άδεια διαμονής του είχε λήξει από τις 29 Ιουνίου 2025 και δεν είχε μπει στη διαδικασία ανανέωσης. Διαθέτει ενεργό ταξιδιωτικό έγγραφο, ενώ είχε περάσει από διαδικασία ταυτοποίησης (screening) στη Σάμο από την αστυνομία και τη Frontex. Παράλληλα, κατείχε οικογενειακή κάρτα UNRWA, την οποία φέρουν Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι.
Το βράδυ της Τρίτης, γύρω στις 20:00, ο δράστης επιτέθηκε σε έναν αλλοδαπό στην οδό Μάρνη, χτυπώντας τον στο κεφάλι με γυάλινο μπουκάλι και αφήνοντάς τον αναίσθητο. Στη συνέχεια του άρπαξε το τσαντάκι και εξαφανίστηκε. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Δύο ώρες αργότερα, στις 22:00, ο 24χρονος εντοπίστηκε στην Ομόνοια. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν τη στιγμή που ετοιμαζόταν να επιτεθεί με ψαλίδι σε μία γυναίκα. Όταν τον πλησίασαν, εκείνος αντέδρασε βίαια: δάγκωσε έναν αστυνομικό στο πόδι, κλώτσησε έναν άλλον στο κράνος και αντιστάθηκε λυσσαλέα πριν ακινητοποιηθεί.
Ο 24χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, μεταξύ άλλων. Αντίστοιχα, δρομολογείται κανονικά η διαδικασία ανάκλησης ασύλου κατά πάγια τακτική του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
