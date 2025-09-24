Παράνομα στη χώρα ο Παλαιστίνιος που χτύπησε περαστικό και δάγκωσε αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας

Νέα στοιχεία για τον 24χρονο που σκόρπισε τον τρόμο στην Αθήνα - Είχε εισέλθει στη χώρα από την Σάμο - Είχε λήξει η άδεια διαμονής του και δεν είχε μπει σε διαδικασία ανανέωσης