Τραγωδία στην Εύβοια: 83χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
Τραγωδία στην Εύβοια: 83χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Φαίνεται πως έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα μέσα στο σπίτι του

Τραγωδία στην Εύβοια: 83χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
Τραγωδία στην Εύβοια για άνδρα ηλικίας 83 ετών που φαίνεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Το τραγικό συμβάν έγινε το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου στην Καστέλλα Ψαχνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr άντρας ηλικίας 83 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και φαίνεται πως έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα μέσα στο σπίτι του.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία. Στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία που ερευνά την υπόθεση ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

