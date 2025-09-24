Υποκλοπές: Διεκόπη για τις 22 Οκτωβρίου η δίκη

Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Η δίκη διεκόπη μετά από αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων σχετικά με έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Τη διακοπή της δίκης για των τεσσάρων κατηγορουμένων ιδιωτών, νομίμων εκπροσώπων εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, αποφάσισε σήμερα το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.
Η δίκη διεκόπη για τις 22 Οκτωβρίου μετά από αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων και συγκεκριμένα του Ταλ Ντίλιαν σχετικά με έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η πλευρά του κατηγορούμενου υποστήριξε πως δεν είχε λάβει γνώση των εγγράφων αυτών επειδή δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε ότι υπάρχουν οι κωδικοί και θα χορηγηθούν στην υπεράσπιση.
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση οδηγήθηκε στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου μετά την έρευνα που είχε διενεργήσει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης. Σε πόρισμά του ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός απέδιδε ποινικές ευθύνες σε τέσσερα πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τις εταιρείες που είχαν το παράνομο λογισμικό Predator. Αντίθετα, καμία ευθύνη δεν είχε στοιχειοθετηθεί για στελέχη της ΕΥΠ.
Συγκεκριμένα, στο εδώλιο του ποινικού δικαστηρίου προκειμένου να δικαστούν για την πλημμεληματική κατηγορία της παραβίασης απορρήτου επικοινωνιών κάθονται ο Γιάννης Λαβράνος, ο οποίος εμφανίζεται ως πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας Krikel, καθώς και οι Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χαμού, ιδιοκτήτες της Intellexa, της εταιρείας που φέρεται ότι κατασκευάζει και διαχειρίζεται το Predator.
Μετά τη σημερινή διακοπή της δίκης ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές σε δηλώσεις αναφέρθηκε στην απουσία, όπως είπε, του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που ήταν θύματα παρακολούθησης από την όλη διαδικασία αλλά στο ότι «σοβαρά κακουργήματα» δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο που δικάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής.
Δηλώσεις έκανε και ο πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης ο οποίος τόνισε πως την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για Τέμπη και κλείνει άρον αρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια «τερτίπια» κατηγορουμένων στις υποκλοπές.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σπίρτζης όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης είναι βασικοί μάρτυρες στην υπόθεση, ως μηνυτές και θύματα των παρακολουθήσεων.
Τέλος, να σημειωθεί πως η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης είχε οδηγηθεί σε αναβολή επ' αόριστον τον περασμένο Μάιο προκειμένου να μεταφραστούν κάποια έγγραφα της δικογραφίας στα αγγλικά. Τελικά η δίκη ξεκίνησε σήμερα για να διακοπεί για τις 22 Οκτωβρίου.
