Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»
Μετρό Ευαγγελισμός

Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»

Οι συρμοί διέρχονται κανονικά πλέον από τον σταθμό μετά από περίπου μία ώρα

Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»
Προβλήματα υπήρξαν το πρωί της Τετάρτης στον σταθμό Μετρό «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ. ο σταθμός του Μετρό έκλεισε λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα, που προκάλεσε έκλυση καπνού, ωστόσο τώρα άνοιξε ξανά.

Οι συρμοί διέρχονταν για περίπου μια ώρα από τον σταθμό «Ευαγγελισμός» χωρίς στάση.


