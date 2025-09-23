Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Πανεπιστήμιο Stanford: Έντεκα καθηγητές του Χαροκοπείου στο 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων παγκοσμίως
Στην κατάταξη περιλαμβάνονται οι κορυφαίοι 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως – Η αξιολόγηση αφορά στη συνολική τους καριέρα και στην ετήσια επιστημονική τους επίδραση - Ο Πρύτανης του Χαροκοπείου μιλά στο protothema.gr
Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασαν έντεκα μέλη ΔΕΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, καθώς συγκαταλέγονται στο 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων παγκοσμίως.
Η διάκριση αυτή προκύπτει από την ετήσια κατάταξη του Πανεπιστημίου Stanford, η οποία δημοσιεύεται στο Elsevier Data Repository και θεωρείται μία από τις πιο αξιόπιστες και αναγνωρισμένες διεθνώς.
Η παρουσία του 10% των μελών ΔΕΠ σε αυτή τη λίστα αναδεικνύει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε σημείο αναφοράς της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της ερευνητικής του δραστηριότητας.
Πρόκειται για μια ουσιαστική αναγνώριση της ποιότητας και του εύρους του ερευνητικού έργου τους, που συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.
Όπως επισημαίνει ο Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο protothema.gr, Καθηγητής Γεώργιος Δεδούσης, «είμαστε ένα μικρό πανεπιστήμιο, οπότε το να διακρίνεται το 10% των μελών ΔΕΠ, είναι πολύ μεγάλο νούμερο! Οι επιστήμονες, που συμπεριλαμβάνονται στη διεθνή κατάταξη είναι διακεκριμένοι σε τεχνολογίες αιχμής, όπως στον τομέα της υγείας, της πρόληψης χρόνιων νοσημάτων, στην τεχνητή νοημοσύνη, στη βιώσιμη ανάπτυξη».
Ο μεγάλος αριθμός διακεκριμένων ερευνητών οφείλεται, κατά τον Πρύτανη του Χαροκοπείου, σε τρεις βασικούς λόγους: «Πρώτον, σε μία πολύ καλή τρίπτυχη διοικητική διαχείριση των νέων θέσεων, που παίρνουμε. Επιπλέον, επιλέγουμε ανθρώπους, που είναι σημαντικοί ερευνητές. Φέρνουμε ανθρώπους από το εξωτερικό, που ξεχωρίζουν για το ερευνητικό τους έργο και τους δίνουμε στο πανεπιστήμιο την ακαδημαϊκή και ερευνητική ελευθερία να ασχοληθούν με όποιο θέμα θέλουν, παρέχοντας τις ελάχιστες υποδομές, τις οποίες διαθέτουμε. Τέλος, όλα αυτά έχουν υλοποιηθεί, επειδή λαμβάνουμε μία πολύ μεγάλη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα – πρέπει να είμαστε στα τρία πανεπιστήμια της χώρας με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεγονός, που σημαίνει πως όταν έχεις μεγάλες χρηματοδοτήσεις, είσαι σε θέση να υποστηρίξεις οικονομικά τους καλύτερους ερευνητές και να σχεδιάσεις με τον καλύτερο τρόπο την έρευνα. Ωστόσο, αν και είμαστε κυρίαρχοι στην Ευρώπη στο θέμα της χρηματοδότησης, στη χώρα μας εξακολουθούμε να υστερούμε. Θεωρώ όμως ότι αυτό θα βελτιωθεί σύντομα».
Η διεθνής κατάταξη
Αναφορικά με τη δημοσιευμένη διεθνή κατάταξη, συμπεριλαμβάνονται οι κορυφαίοι 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως με βάση το c-score, καθώς και όσοι κατατάσσονται στο κορυφαίο 2% του επιστημονικού τους πεδίου. Το c-score περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναφορές και ετεροαναφορές των ερευνητών. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει δεδομένα από τις κατηγορίες: συνολική καριέρα (μέχρι το τέλος του 2024) και ετήσια επιστημονική επίδραση (αναφορές που συγκεντρώθηκαν εντός του 2024).
Συνολικά στις παραπάνω κατηγορίες, οι ακαδημαϊκοί του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που διακρίθηκαν είναι οι εξής:
Καθηγητής Δημοσθένης Παναγιωτάκος (Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής)
Καθηγητής Ιωάννης Μανιός (Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής)
Καθηγητής Βάιος Καράθανος (Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής)
Καθηγητής Γεώργιος Δεδούσης (Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής)
Το όφελος για τους φοιτητές
Οι υψηλές θέσεις που καταλαμβάνουν τα μέλη ΔΕΠ στις διεθνείς κατατάξεις, έχουν όφελος και για τους φοιτητές. Σύμφωνα με τον Πρύτανη του Χαροκοπείου, «η διεθνής παρουσία των Καθηγητών μας στην ακαδημαϊκή ελίτ, πιστεύω ότι έχει σημαντική συμβολή και στην μείωση της ανεργίας των νέων επιστημόνων. Διότι ο αριθμός των νέων ερευνητών που μπορούμε να απορροφήσουμε στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μεγάλος σε σχέση με τον αριθμό των μελών ΔΕΠ. Με τον τρόπο αυτό, μειώνουμε την ανεργία των νέων αποφοίτων μας, οι οποίοι έχουν πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση αφού αμείβονται με μισθούς, που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους. Αποτέλεσμα; Παραμένουν στη χώρα τους, στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Κατά συνέπεια, υπάρχει προστιθέμενη αξία, καθώς εξασφαλίζεται ένα ισχυρό ερευνητικό αποτύπωμα για τη χώρα μας. Κι αυτό, είναι κάτι που προσπαθούμε να καταστήσουμε γνωστό ευρύτερα, έτσι ώστε να μας επιλέγουν οι καλύτεροι. Γι’αυτό άλλωστε, κρατάμε ψηλά τη βάση εισαγωγής και στα τέσσερα τμήματα του Χαροκοπείου πανεπιστημίου», καταλήγει.
Δείτε τη λίστα Elsevier – Stanford List 2024 ΕΔΩ
Ειδήσεις σήμερα
Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Αναζητείται νέα ώρα για αύριο
Ερχεται lockdown στην κτηνοτροφία: Η ευλογιά των αιγοπροβάτων σε 9+1 ερωτήσεις και απαντήσεις
Βίντεο: Επιτέθηκε σε δημοσιογράφο η 62χρονη από τη Βοιωτία, της γύρισε το χέρι και πέταξε κάτω το μικρόφωνο
