Διεθνής διάκριση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο σύμφωνα με την κατάταξη «QS Global MBA & Business Masters Rankings» της Quacquarelli Symonds για το 2026
Νέα διεθνής αναγνώριση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), καθώς τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του συγκαταλέγονται στα κορυφαία παγκοσμίως για το 2026, σύμφωνα με την έγκυρη κατάταξη «QS Global MBA & Business Masters Rankings» της Quacquarelli Symonds (QS).
Τα αποτελέσματα για το ΟΠΑ:
Τα ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Αναλυτική Μάρκετινγκ, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική κατέχουν την υψηλότερη θέση μεταξύ όλων των ελληνικών ομοειδών προγραμμάτων στις αντίστοιχες κατηγορίες.
Φήμη & Ακαδημαϊκή Αριστεία: διεθνής αναγνώριση και ερευνητική παραγωγή
Επαγγελματική Απορρόφηση: αξιολόγηση από εργοδότες και υψηλά ποσοστά απασχόλησης αποφοίτων
Απόδοση Επένδυσης: ταχύτητα επαγγελματικής αποκατάστασης και value for money.
Επιτυχίες Αποφοίτων: παρουσία σε διεθνείς λίστες (π.χ. Forbes) και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες
Διαφορετικότητα: υψηλή συμμετοχή γυναικών και διεθνών φοιτητών/καθηγητών
Ιδιαίτερες διακρίσειςΤο ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική είναι το μοναδικό ελληνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στην κατηγορία Business Analytics.
Γιατί ξεχωρίζουν τα ΠΜΣ του ΟΠΑΗ αξιολόγηση της QS βασίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:
Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης, σχολίασε μετά την ανακοίνωση της νέας κατάταξης: «Με τις πρόσφατες αυτές διακρίσεις, το Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά τη θέση του ως το κορυφαίο ελληνικό πανεπιστήμιο στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Με ισχυρή διεθνή απήχηση και συνεχή ανοδική πορεία, εδραιώνει τη θέση του ως πρωτοπόρο και καινοτόμο Ίδρυμα με ηχηρό αποτύπωμα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση».
Δείτε τις κατατάξεις:
QS Global MBA Rankings ΕΔΩ
QS Business Masters Rankings ΕΔΩ
