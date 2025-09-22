Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
Ο άνδρας υποστηρίζει πως βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και πως δέχθηκε ξυλοδαρμό από γονείς των παιδιών
Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος ενός 36χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά τέσσερα ανήλικα αγόρια, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα έγιναν το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που τα τέσσερα παιδιά, ηλικίας 9 και 11 ετών, έπαιζαν σε δημοτικό σχολείο της περιοχής. Ο 36χρονος, ομογενής από τη Γεωργία, φέρεται να τα παρενόχλησε και στη συνέχεια να τα ακολούθησε.
Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η υπόθεση αναβλήθηκε λόγω απουσίας μαρτύρων, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του.
Ο 36χρονος φέρεται να υποστηρίζει πως βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά αρνείται τις υπόλοιπες πράξεις. Επίσης, ισχυρίζεται ότι δέχθηκε ξυλοδαρμό από γονείς των ανηλίκων.
