Διά βίου μάθηση - Οι μεσήλικες επιστρέφουν στα θρανία



Πρότζεκτ: Αυτοβελτίωση



Μεταπτυχιακό στα 30, στα 40, στα... 80

«Εψαχνα τρόπους να επιμορφωθώ, να συνεχίσω σπουδές, ωστόσο επειδή είχα διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ με πτυχία από ωδείο δεν είχα το δικαίωμα ένταξής σε πανεπιστημιακά προγράμματα», μας λέει η Κ.Μ., εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ετσι, στα 50 της αποφάσισε να δώσει Πανελλήνιες και να καθίσει ξανά στα πανεπιστημιακά έδρανα, αναζητώντας επαγγελματική αναβάθμιση αλλά και προσωπική ολοκλήρωση. Η στιγμή ήταν κατάλληλη, αφού τα παιδιά της είχαν πλέον μεγαλώσει, αλλά η προετοιμασία ήταν εξαντλητική σε συνδυασμό με τη δουλειά της, τη φροντίδα της οικογένειάς της και το διάβασμα. «Η φοίτηση σ’ ένα προπτυχιακό πρόγραμμα με ανανέωσε. Ηρθα σε επαφή με νέους ανθρώπους, εμπλούτισα το έργο μου στο σχολείο και το βασικότερο όλων, άλλαξα τρόπο σκέψης και θέλησα ό,τι έμαθα να το μεταφέρω και στους μαθητές μου», σημειώνει. Κι αν τη ρωτήσει κανείς αν θα το ξανάκανε, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: «Ναι, γιατί ήταν ένα δώρο στον εαυτό μου».Δεν είναι η μόνη. Μετά την καραντίνα , πολλοί ανακάλυψαν τη μάθηση ως μέσο αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης. Η εμπειρία του περιορισμού έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για διά βίου μάθηση όχι μόνο για επαγγελματική εξέλιξη, αλλά και για εσωτερική ανανέωση. Για να ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη, πολλοί στράφηκαν σε πλατφόρμες όπως η Coursera , μέσω vidcasts, podcasts ή ακόμα και συμμετοχή σε κοινότητες στα social media, οργανώνοντας το δικό τους πρόγραμμα με βάση τα ενδιαφέροντά τους και τους ρυθμούς τους. Η αυτοεκπαίδευση προσφέρει ευελιξία, καθώς μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και από οποιοδήποτε σημείο, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα για συνεχόμενη αναβάθμιση δεξιοτήτων, τόσο τεχνικών όσο και προσωπικών.Σε κάποια από αυτά τα vidcast η νέα τάση για εκπαίδευση που επικοινωνείται ώστε να κινητοποιήσει περισσότερο κόσμο είναι ο «κανόνας των 5 ωρών» (5-hour rule). Μια συνήθεια που ακολουθούν πολλοί επιτυχημένοι άνθρωποι και βασίζεται στην ιδέα της συνεχούς μάθησης. Σύμφωνα με τον κανόνα, αφιερώνεις τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα (δηλαδή συνολικά 5 ώρες), σε στοχευμένη μάθηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διάβασμα βιβλίων, μελέτη νέων δεξιοτήτων, στοχασμό ή εξάσκηση μέσω πρακτικής. Ο στόχος δεν είναι, δηλαδή, η απλή εργασία, αλλά η ουσιαστική προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης.Επτά επαγγελματίες μιλούν για τη σημασία της συνεχούς αναβάθμισης γνώσεων80 ετών, συνταξιούχοςΑυτή την περίοδο ο Ανέστης Λιτόβολος ολοκληρώνει την εξεταστική του τέταρτου έτους στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μόνο έναν χρόνο να απομένει για το πτυχίο. «Δούλευα από μικρός, ό,τι έκανα στη ζωή μου το έκανα αυτοδίδακτος - ηλεκτροσυγκολλητής, οδηγός, επιχειρηματίας, όλη μου τη ζωή», αναφέρει. Πριν από χρόνια αντιμετώπισε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και βγήκε στη σύνταξη. Αφού πήρε το απολυτήριο Λυκείου περίπου στα 75 του, αποφάσισε με την παρότρυνση των καθηγητών του να δώσει εξετάσεις. Επέλεξε έναν συναφή τομέα με την εργασία του, θέλοντας, όπως λέει, «να παντρέψω τη θεωρία με την πράξη». «Οταν πήγα να γραφτώ και είδα όλα αυτά τα 18χρονα παιδιά, ήθελα να τα παρατήσω. Να πω την αλήθεια, δεν νιώθω 80 χρονών. Μόνο στη μνήμη δεν κρύβεται η ηλικία», τονίζει.55 ετών, ιδ. υπάλληλοςΜε σπουδές στην Ιταλία μέχρι τα 25 της, η Αθηνά Φωκά αποφάσισε να επιστρέψει στα πανεπιστημιακά έδρανα, αφού η αγάπη για τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Ιταλίας δεν έσβησε ποτέ. «Λίγο πριν τον κορονοϊό αποφάσισα να δώσω Πανελλήνιες, αφού το επίπεδό μου στην ιταλική γλώσσα ήταν υψηλό». Η πανδημία έγινε για εκείνη πηγή δύναμης: «Δεν εργαζόμουν τότε, αφού η επιχείρηση όπου δούλευα είχε κλείσει και παρακολουθούσα ανελλιπώς. Ηταν το αγχολυτικό μου». Η εκπαίδευση για εκείνη είναι προσωπική καλλιέργεια: «Μαθαίνω συνεχώς νέα πράγματα. Οι σπουδές για μένα είναι χαρά». Η αγάπη για τη γνώση, πάντως, είναι οικογενειακή υπόθεση, καθώς φοιτητές είναι ο γιος, αλλά και ο σύζυγός της.65 ετών, δημ. υπάλληλοςΟ Ηλίας Βουτυρίτσας πέρασε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, στην Πάτρα, το 2018, στο τμήμα Νοσηλευτικής. Τα πρώτα δύο χρόνια ήταν ενεργός, παρότι έμενε και εργαζόταν στην Αθήνα. «Εργάζομαι στον Δήμο Αθηναίων ως οδηγός στην καθαριότητα. Οι δυσκολίες ήταν πολλές, ωστόσο πέρα από την απόσταση αντιμετώπισα ένα πρόβλημα υγείας και αναγκάστηκα να διακόψω τις σπουδές μου». Οπως μας περιγράφει, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να συνεχίσει τις σπουδές του στην Πάτρα, σκέφτεται να δώσει ξανά Πανελλήνιες για να περάσει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: «Μου αρέσει το διάβασμα και σε λίγο καιρό παίρνω σύνταξη. Στην πόλη που θα μείνω υπάρχει τμήμα, οπότε ίσως να δώσω πάλι εξετάσεις».50 ετών, φωτογράφοςΠριν από μερικά χρόνια ο Δημήτρης Καβουρτζής ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Ελληνικός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. «Τελείωσα το 1999 ΙΕΚ φωτογραφίας και μετά σπούδασα στη Μ. Βρετανία φωτογραφία», αναφέρει. Εργάζεται ως φωτογράφος και δεν αλλάζει επάγγελμα. Στο ερώτημα, όμως, γιατί σε αυτή την ηλικία ξεκίνησε το πρόγραμμα στο ΕΑΠ, απαντά ξεκάθαρα: «Ηθελα να διευρύνω τους ορίζοντές μου. Το έκανα καθαρά για μένα. Καθόμουν και έγραφα εργασίες, διάβαζα για Ιστορία, λογοτεχνία, αρχιτεκτονική». Η εμπειρία του προγράμματος, τονίζει, δόμησε τη σκέψη του, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις αυτές ακόμη και στο πολιτικό φωτορεπορτάζ.62 ετών, δημοσιογράφοςΟ Παναγιώτης Σιάνης εργάζεται 40 χρόνια στον τομέα της επικοινωνίας. «Είχα τελειώσει το Εργαστήρι Δημοσιογραφίας, αλλά ένιωθα ότι έλειπε η συγκρότηση που δίνουν οι ακαδημαϊκές σπουδές». Ξεκίνησε ένα προπτυχιακό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, όταν ήταν 50 ετών, και παράλληλα βελτίωσε τις γνώσεις του στις ξένες γλώσσες. Αισθανόταν όμως και πάλι ότι κάτι έλειπε και παρακολούθησε το μεταπτυχιακό στο τμήμα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ , το οποίο ολοκλήρωσε στην πρώτη καραντίνα, στα 57 του. «Για μένα το να μαθαίνω ήταν ένα κίνητρο ζωής και μου έδωσε και μία ανανέωση στον χώρο» .64 ετών, καθηγητήςΟ Μανώλης Αλισαβάκης ξεκίνησε την πορεία του στην εκπαίδευση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και όπως επισημαίνει: «Ξεκίνησα να διδάσκω με ένα έλλειμμα στα παιδαγωγικά. Δεν είχαμε τότε μαθήματα που να αφορούν τη διδακτική και την παιδαγωγική». Αντιλαμβανόμενος την ανάγκη αυτή, μελετούσε αυτόνομα παιδαγωγικά συγγράμματα, ψυχολογία, διδακτική, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε συνέδρια και επιμορφώσεις. Το 2017, σε ηλικία περίπου 56 ετών, ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών. «Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα ήταν κυρίως χρονικές, διότι στο δεύτερο έτος ήμουν πλέον διευθυντής στο σχολείο, στο οποίο εργάζομαι», αναφέρει.45 ετών, μονωδός - διδάκτορας ΜουσικολογίαςΗ Ρωξάνη Παπαδημητρίου, παρότι έχει στην κατοχή της διπλώματα μουσικών οργάνων, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο, αποφάσισε να ξεκινήσει ένα δεύτερο προπτυχιακό στην Ιταλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ. «Σπουδάζω μια ζωή, αλλά η συγκεκριμένη φιλολογία είναι συνυφασμένη με την έρευνά μου στη Μουσικολογία», αναφέρει χαρακτηριστικά. Την απόφαση, πάντως, να δώσει κατατακτήριες την πήρε γρήγορα και κάπως αυθόρμητα. «Δυσκολίες πάντα υπάρχουν, αφού τα μαθήματα και οι εξετάσεις είναι στα ιταλικά, αλλά δεν είναι ανυπέρβλητο εμπόδιο», λέει.«Κανένας δεν θα μένει πίσω»

Τα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους, ΑμΕΑ, ευάλωτες ομάδες



Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) την περίοδο 2019-2025 έχει εντείνει τις προσπάθειες για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, των ανέργων και των ευάλωτων ομάδων πολιτών. Ο αριθμός των ωφελούμενων ανήλθε συνολικά στο διάστημα αυτό σε 424.880. Από αυτούς, το 58% ήταν άνεργοι και το 42% εργαζόμενοι, το 68% ήταν γυναίκες, το 23% έως 29 ετών και το 9% από 55 ετών και άνω.



Επίσης, πραγματοποιούνται προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης άνεργων ατόμων με αναπηρία σε ειδικότητες που συνάδουν με την ιδιαιτερότητά τους, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν. Απευθύνονται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, ηλικίας 18-55 ετών. Το σχολικό έτος 2024-2025 φοίτησαν 225 σπουδαστές στην Αθήνα και 182 στη Θεσσαλονίκη.





Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα

Επιπλέον, στο διάστημα 2019-2025 πραγματοποιήθηκαν 59 προγράμματα κατάρτισης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας με 1.025 ωφελούμενους.«Στη ΔΥΠΑ είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στη συνεχή επένδυση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ως εργαλείο ενδυνάμωσης, με διαφάνεια, αξιολόγηση και κοινωνικό αντίκτυπο. Δίνοντας έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι άνεργοι, τα Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και οι γυναίκες, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις που στοχεύουν αφενός στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της διαπραγματευτικής ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου στην καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση εκτός από τις 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ), τα 7 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και τις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), ιδρύσαμε και επτά νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) στον κλάδο του τουρισμού.Με στρατηγικούς μας στόχους την έμφαση στην ψηφιακή και πράσινη ανάπτυξη, την ενίσχυση της πρόσβασης σε προγράμματα κατάρτισης χωρίς διακρίσεις και την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δουλεύουμε για ένα μέλλον όπου κανένας δεν θα μένει πίσω. Η δέσμευσή μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη και με τον στόχο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον οποίο τουλάχιστον το 60% των ενηλίκων θα πρέπει να παρακολουθεί κάποια μορφή κατάρτισης κάθε χρόνο έως το 2030», μας είπε η διοικήτρια ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα.



