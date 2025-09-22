Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Οδηγός ΙΧ πυροβόλησε με καραμπίνα κατά άντρα που οδηγούσε εκσκαφέα στην Πατρών - Πύργου
Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στο ύψος του Αλισσού Αχαΐας - Δεν τραυματίστηκε ο οδηγός του εκσκαφέα, συνελήφθη ο δράστης
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος του Αλισσού Αχαΐας, όταν ένας οδηγός ΙΧ που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο, έβγαλε όπλο και - για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο - πυροβόλησε εναντίον ενός άντρα, ο οποίος οδηγούσε εκσκαφέα, που κινούνταν παράλληλα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης που συνελήφθη, τράβηξε καραμπίνα, την έστρεψε προς τον οδηγό του εκσκαφέα και πυροβόλησε μια φορά χωρίς να τον τραυματίσει, ωστόσο προκλήθηκαν φθορές σε τμήμα του εκσκαφέα.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
