Είχα τραύμα στο κεφάλι που χρειάστηκε ράμματα, έχασα πολύ αίμα, λέει η γυναίκα που τραυματίστηκε από την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης
Είχα τραύμα στο κεφάλι που χρειάστηκε ράμματα, έχασα πολύ αίμα, λέει η γυναίκα που τραυματίστηκε από την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης
Χρειάστηκε να με βάλουν στο χειρουργείο γιατί έχανα πολύ αίμα, δήλωσε η κυρία Χριστίνα
Στο χειρουργείο μπήκε η γυναίκα που τραυματίστηκε από πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας, χθες Σάββατο. Όπως είπε, χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο κεφάλι ενώ είχε μεγάλη αιμορραγία.
«Ίσα που είχαμε προλάβει να καθίσουμε, τον κατάλογο είχαμε πάρει και το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι ήμουν στο ασθενοφόρο, που με έβαζε στο φορείο και μου μίλησε η κοπέλα. Η κόρη μου, μου είπε ότι μιλούσα αλλά έχω κενό μνήμης», είπε η κυρία Χριστίνα στον ALPHA.
«Δεν είχα τις αισθήσεις μου, τις έχανα, τις ξαναέβρισκα. Είχα τραύμα στο κεφάλι που χρειάστηκε πολλαπλά ράμματα, έχασα πολύ αίμα και ένα χτύπημα στον ώμο. Χρειάστηκε να με βάλουν στο χειρουργείο γιατί έχανα πολύ αίμα και λιποθυμούσα και έκανα εμετό», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μετά τον τραυματισμό της γυναίκας διαπιστώθηκε πως το κατάστημα δεν διέθετε άδεια για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων με αποτέλεσμα να προσαχθεί ο υπεύθυνος στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως.
Στις εικόνες του Orange Press εμφανίζονται πολίτες και τουρίστες να περπατούν αμέριμνοι, ενώ άλλοι κάθονται στα καφέ. Το δέντρο πέφτει με αποτέλεσμα να τρομοκρατηθούν. Στη συνέχεια έσπευσε στο σημείο προσωπικό του ΕΚΑΒ.
Δείτε το βίντεο:
«Καθώς έπαιρνα παραγγελία, άκουσα έναν ήχο κι έπεσε το δέντρο πάνω στην ομπρέλα, η οποία - ευτυχώς - συγκράτησε το κλαδί. Τη γλίτωσα τελευταία στιγμή. Μετά από πέντε λεπτά έπεσε κι άλλο ένα κλαδί στο διπλανό μαγαζί και χτύπησε δύο ανθρώπους. Ακούγονταν φωνές, η γυναίκα πρέπει να βρισκόταν με τα παιδιά της εκεί. Την πήραν αιμόφυρτη με το ασθενοφόρο, ενώ χτύπησε κι ένας διερχόμενος» ανέφερε αρχικά ο μάρτυρας, ενώ όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που μπορεί να προκάλεσε την πτώση, είπε: «Προφανώς το δέντρο ήταν σάπιο, καθώς πριν τρεις εβδομάδες είχε πέσει άλλος ένα κλαδί. Είχαμε ενημερώσει τον Δήμο πως το δέντρο είναι σάπιο, αλλά δεν ανέλαβαν την ευθύνη. Τώρα που υπήρξαν τραυματίες, έτρεξαν να το μαζέψουν, ο Δήμος πρέπει να αναλάβει ευθύνες».
«Το δέντρο είχε ελεγχθεί, ήταν υγιές, έπεσε λόγω ισχυρών ανέμων», είπε από την πλευρά του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που βρέθηκε στο σημείο για την κοπή του δέντρου.
«Ίσα που είχαμε προλάβει να καθίσουμε, τον κατάλογο είχαμε πάρει και το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι ήμουν στο ασθενοφόρο, που με έβαζε στο φορείο και μου μίλησε η κοπέλα. Η κόρη μου, μου είπε ότι μιλούσα αλλά έχω κενό μνήμης», είπε η κυρία Χριστίνα στον ALPHA.
«Δεν είχα τις αισθήσεις μου, τις έχανα, τις ξαναέβρισκα. Είχα τραύμα στο κεφάλι που χρειάστηκε πολλαπλά ράμματα, έχασα πολύ αίμα και ένα χτύπημα στον ώμο. Χρειάστηκε να με βάλουν στο χειρουργείο γιατί έχανα πολύ αίμα και λιποθυμούσα και έκανα εμετό», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μετά τον τραυματισμό της γυναίκας διαπιστώθηκε πως το κατάστημα δεν διέθετε άδεια για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων με αποτέλεσμα να προσαχθεί ο υπεύθυνος στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως.
Στις εικόνες του Orange Press εμφανίζονται πολίτες και τουρίστες να περπατούν αμέριμνοι, ενώ άλλοι κάθονται στα καφέ. Το δέντρο πέφτει με αποτέλεσμα να τρομοκρατηθούν. Στη συνέχεια έσπευσε στο σημείο προσωπικό του ΕΚΑΒ.
Βίντεο από την πτώση
Δείτε το βίντεο:
«Ήταν σάπιο, είχαμε ενημερώσει τον Δήμο»Eργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης της περιοχής ανέφερε πως έπεσαν δύο μεγάλα κλαδιά από τον κορμό του ίδιου δέντρου, ενώ παρόμοιο συμβάν είχε σημειωθεί και πριν μερικές εβδομάδες, χωρίς να επέμβει ο Δήμος.
«Καθώς έπαιρνα παραγγελία, άκουσα έναν ήχο κι έπεσε το δέντρο πάνω στην ομπρέλα, η οποία - ευτυχώς - συγκράτησε το κλαδί. Τη γλίτωσα τελευταία στιγμή. Μετά από πέντε λεπτά έπεσε κι άλλο ένα κλαδί στο διπλανό μαγαζί και χτύπησε δύο ανθρώπους. Ακούγονταν φωνές, η γυναίκα πρέπει να βρισκόταν με τα παιδιά της εκεί. Την πήραν αιμόφυρτη με το ασθενοφόρο, ενώ χτύπησε κι ένας διερχόμενος» ανέφερε αρχικά ο μάρτυρας, ενώ όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που μπορεί να προκάλεσε την πτώση, είπε: «Προφανώς το δέντρο ήταν σάπιο, καθώς πριν τρεις εβδομάδες είχε πέσει άλλος ένα κλαδί. Είχαμε ενημερώσει τον Δήμο πως το δέντρο είναι σάπιο, αλλά δεν ανέλαβαν την ευθύνη. Τώρα που υπήρξαν τραυματίες, έτρεξαν να το μαζέψουν, ο Δήμος πρέπει να αναλάβει ευθύνες».
«Το δέντρο είχε ελεγχθεί, ήταν υγιές, έπεσε λόγω ισχυρών ανέμων», είπε από την πλευρά του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που βρέθηκε στο σημείο για την κοπή του δέντρου.
Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για το περιστατικό«Ανακοίνωση Δήμου Αθηναίων για πτώση δέντρων και προειδοποίηση για δυνατούς ανέμους
Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν 2 τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.
Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.
Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:
• να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,
• να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595.
Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».
Από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Αθηναίων, υπήρξε ενημέρωση σχετικά με τα τρία δέντρα που έπεσαν. Όπως και στην ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, τα αίτια αποδίδονται στους ισχυρούς ανέμους, ενώ για ελέγχους που είχαν διενεργηθεί, αναφέρει:
«Τα δέντρα είχαν ελεγχθεί», λέει η διεύθυνση πρασίνου
«Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αθηναίων κατά τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας πτώσεις κλαδιών και δέντρων σε ορισμένα σημεία της πόλης.
- Πτώση δέντρου μουριάς, 30 περίπου ετών, στην οδό Κνωσού. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση.
- Πτώση δέντρου Σφένδαμου, 30 περίπου ετών, στην οδό Θεοτοκοπούλου. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγεινομική κατάσταση.
- Πτώση δέντρου Γιακαράντας, περίπου 40 ετών, στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων το δέντρο είχε ελεγχθεί προ 20 ημερών. Λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο είχε προηγηθεί βανδαλισμός-καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου, το οποίο απομακρύνθηκε. Κατά τον έλεγχο το δέντρο βρέθηκε σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση και δεν έχρηζε ουδεμίας παρέμβασης.
Επίσης, παρατηρήθηκαν πτώσεις μεμονωμένων κλαδιών σε διάφορα σημεία της πόλης».
Ειδήσεις σήμερα:
«Φρούριο» το σπίτι της γυναίκας που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία – Έπαιζε θέατρο μπροστά στους γείτονες, λέει η ξαδέλφη της
«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» - Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου μετά την αναγνώριση από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία
Πεθαίνοντας στη Μικρά Ασία - Η άγνωστη ιστορία των Ελλήνων που αιχμαλώτισαν οι Τούρκοι το 1922
«Φρούριο» το σπίτι της γυναίκας που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία – Έπαιζε θέατρο μπροστά στους γείτονες, λέει η ξαδέλφη της
«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» - Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου μετά την αναγνώριση από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία
Πεθαίνοντας στη Μικρά Ασία - Η άγνωστη ιστορία των Ελλήνων που αιχμαλώτισαν οι Τούρκοι το 1922
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα