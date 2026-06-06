«Πριγκίπισσα» στο Παρίσι η 19χρονη Αντρέεβα: Επικράτησε 2-0 της Χβαλίνσκα και κατέκτησε το Roland Garros, βίντεο

Mirra Andreeva one set away from a maiden Grand Slam 👀#RolandGarros pic.twitter.com/cpF0cjWLMj — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026

Το όνειρο για το Νο114 της παγκόσμιας κατάταξης, που ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό γύρο του τουρνουά, έμεινε μισό, ωστόσο ο τραπεζικός της λογαριασμός αυξήθηκε κατά 1,4 εκ. ευρώ, ούσα φιναλίστ.Τα διπλάσια θα λάβει η θριαμβεύτρια του γαλλικού Grand Slam, Μίρα Αντρέεβα.