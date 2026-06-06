«Πριγκίπισσα» στο Παρίσι η 19χρονη Αντρέεβα: Επικράτησε 2-0 της Χβαλίνσκα και κατέκτησε το Roland Garros, βίντεο
SPORTS
Μίρα Αντρέεβα Roland Garros Παρίσι Μάγια Χβαλίνσκα

«Πριγκίπισσα» στο Παρίσι η 19χρονη Αντρέεβα: Επικράτησε 2-0 της Χβαλίνσκα και κατέκτησε το Roland Garros, βίντεο

Το πρώτο Grand Slam στην καριέρα της κατέκτησε η 19χρονη Ρωσίδα και τον 7ο συνολικά τίτλο της απέναντι στη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης

«Πριγκίπισσα» στο Παρίσι η 19χρονη Αντρέεβα: Επικράτησε 2-0 της Χβαλίνσκα και κατέκτησε το Roland Garros, βίντεο
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Πραγματοποιώντας μία καθηλωτική εμφάνιση που δεν άφησε ιδιαίτερα περιθώρια στην αντίπαλό της, η Μίρα Αντρέεβα κατέκτησε το Roland Garros κερδίζοντας στον τελικό με 2-0 σετ (6-3, 6-2) τη Μάγια Χβαλίνσκα.

Στο κεντρικό κορτ «Φιλίπ Σατριέ» του Παρισιού, η 19χρονη Ρωσίδα κυριάρχησε, πανηγυρίζοντας τον πιο σπουδαίο τίτλο στο ξεκίνημα της καριέρας της.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με... break στο break και μάλιστα επί δύο, καθώς οι δυο αθλήτριες έφτασαν στο 2-2 χωρίς να κερδίσουν game έχοντας το σερβίς.


Η Αντρέεβα έκανε και τρίτο, στο έβδομο game, για να κατακτήσει εν τέλει το πρώτο σετ με 6-3 σε 43 λεπτά. Μάλιστα, το Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης έκλεισε το σετ με ένα «love game» και μάλιστα με την Χβαλίνσκα να σερβίρει.

Η ανερχόμενη Ρωσίδα τενίστρια ξεκίνησε εντυπωσιακά και το δεύτερο σετ, κερδίζοντας τα πρώτα πέντε games, κάνοντας μεταξύ αυτών και δύο ακόμη break, μην αφήνοντας περιθώρια στην άπειρη αντίπαλό της.

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Η Χβαλίνσκα, πάντως, πήρε τα δύο επόμενα, δείχνοντας σφυγμό και βγάζοντας αντίδραση.

Μέχρι εκεί, όμως. Με ένα ακόμη «love game» ο Αντρέεβα πήρε με 6-2 το δεύτερο σετ, σε 40 λεπτά, κατακτώντας για πρώτη φορά στην καριέρα της ένα από τα τέσσερα κορυφαία Grand Slam της WTA.

Το όνειρο για το Νο114 της παγκόσμιας κατάταξης, που ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό γύρο του τουρνουά, έμεινε μισό, ωστόσο ο τραπεζικός της λογαριασμός αυξήθηκε κατά 1,4 εκ. ευρώ, ούσα φιναλίστ.


Τα διπλάσια θα λάβει η θριαμβεύτρια του γαλλικού Grand Slam, Μίρα Αντρέεβα.
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