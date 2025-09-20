Ισχυροί άνεμοι έριξαν το δέντρο στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, λέει ο δήμος Αθηναίων - Προειδοποίηση για τη στάθμευση

Μια γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ ένας άντρας τραυματίστηκε ελαφρά και δεν χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα όταν ένα μεγάλο δέντρο έπεσε στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας