Ισχυροί άνεμοι έριξαν το δέντρο στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, λέει ο δήμος Αθηναίων - Προειδοποίηση για τη στάθμευση
Μια γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ ένας άντρας τραυματίστηκε ελαφρά και δεν χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα όταν ένα μεγάλο δέντρο έπεσε στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας
Ισχυροί άνεμοι και ριπές μεγάλης ταχύτητας, που συνοδεύουν τα καιρικά φαινόμενα κατηγορίας 3, προκάλεσαν προβλήματα το πρωί του Σαββάτου σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, με καταγεγραμμένες πτώσεις δέντρων και τουλάχιστον δύο τραυματισμούς πολιτών.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο Αθηναίων, τρία δέντρα κατέρρευσαν λόγω των ανέμων: στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, καθώς και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης τραυματίστηκαν δύο πολίτες. Παράλληλα, στην οδό Θεοτοκοπούλου, η πτώση δέντρου προκάλεσε υλικές ζημιές σε σταθμευμένο όχημα.
Σε πλήρη κινητοποίηση έχουν τεθεί τα συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας, προκειμένου να απομακρυνθούν τα πεσμένα δέντρα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στους δημόσιους χώρους.
Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη στάθμευση οχημάτων κάτω από μεγάλα δέντρα ή κοντά σε επισφαλείς κατασκευές, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή 1595. Οι δημοτικές υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες.
