Έπεσε δέντρο στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας - Δύο τραυματίες, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:• να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,• να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595.Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη.